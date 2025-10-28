Homematic IP: Erweiterte Automatisierung und Filterfunktionen starten

Smart Home

Homematic IP Version 3.6.14 ist am 28. Oktober 2025 für iOS erschienen und bringt neue Steuerfunktionen sowie verbesserte Filteroptionen für verbundene Dienste.

Das Update erweitert die bisherigen Auswahlmöglichkeiten in der App. Laut Entwicklerangaben können Nutzer Geräte und Gruppen jetzt gezielter innerhalb von Zusatzdiensten wie Amazon Alexa auswählen. Damit lassen sich komplexe Szenarien präziser konfigurieren, insbesondere im Zusammenspiel mit sprachgesteuerten Abläufen oder gruppierten Geräten.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Eingänge und Tasten von Schalt-, Dimm- und Rollladenaktoren für Automatisierungen einzusetzen. Nach Angaben des Entwicklers erlaubt dies, Gerätefunktionen differenziert zu nutzen, wodurch sich Schaltvorgänge flexibler steuern lassen.

Zudem wurde eine Unterscheidung der Schaltaktoren eingeführt. Symbole sollen bei der Zuordnung ihrer Funktionen unterstützen und für Übersicht sorgen.

Neue Funktionen und Verbesserungen

Kernänderungen laut Changelog:

  • Erweiterte Filterfunktion für Alexa und andere Zusatzdienste
  • Aktoren-Tasten jetzt für Automatisierungen nutzbar
  • Symbole für Schaltaktoren zur besseren Unterscheidung
  • Favoritenpositionen für Beschattungsaktoren berücksichtigt
  • Allgemeine Performance- und Stabilitätsverbesserungen

Favoritenpositionen bei Beschattungsaktoren werden nun ebenfalls in der App-Steuerung erkannt. Laut Entwickler steigert dies die Konsistenz zwischen App und Gerätelogik. Zudem umfasst Version 3.6.14 eine Reihe nicht näher spezifizierter Stabilitäts- und Leistungsoptimierungen.

Info

Homematic IP ist ein Smart-Home-System zur Steuerung von Heizung, Licht, Rollläden und Sicherheitstechnik über App und kompatible Sprachassistenten.

