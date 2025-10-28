Eve Shutter Switch startet mit Matter-Unterstützung – kommt auch für Bestandskunden

Smart Home

Eve bringt eine Matter-kompatible Version seines smarten Rollladenschalters Eve Shutter Switch auf den Markt.

Das Gerät ersetzt herkömmliche Unterputzschalter und ermöglicht laut Hersteller eine plattformunabhängige Steuerung über Matter. Der Schalter ist ab sofort für 99,95 Euro erhältlich. Besitzer der bisherigen Version sollen in Kürze über ein kostenloses Firmware-Update Matter-Unterstützung nachrüsten können.

Neue Kompatibilität dank Matter-Standard

Laut Eve funktioniert der Shutter Switch nun mit allen gängigen Smart-Home-Plattformen, darunter Alexa, Siri und Google Assistant. Neben der Steuerung per Sprache oder App lassen sich Automationen über Zeitpläne oder Anwesenheit einrichten. Damit können etwa Rollläden automatisch bei Sonnenaufgang geöffnet oder bei Abwesenheit geschlossen werden.

Zentrale Merkmale

  • Steuerung über Alexa, Siri und Google Assistant
  • Integration in Automationen und Szenen
  • Unterstützung durch Thread-Netzwerke
  • Firmware-Upgrade für bestehende Geräte
  • Made in Germany, 55-mm-Rahmenkompatibilität

Zusätzlich betont das Unternehmen Sicherheits- und Energieaspekte. Über Fernzugriff lassen sich Rollläden auch von unterwegs steuern, um Anwesenheit zu simulieren oder Heizenergie zu sparen. In der Eve-App stehen laut Hersteller erweiterte Funktionen wie Zeitpläne und adaptive Beschattung zur Verfügung, die Rollläden automatisch nach Sonnenstand anpassen.

Bestehende Nutzer können das kostenlose Matter-Upgrade direkt über die Eve-App durchführen. Dadurch wird die Steuerung künftig auch mit Android, SmartThings und Home Assistant möglich. Das neue Modell ist über den Eve-Shop und demnächst über Amazon erhältlich.

