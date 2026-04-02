Homematic IP: Probleme mit Alexa und Google Home

Das Smart-Home-System Homematic IP hat derzeit mit massiven Ausfällen der Verbindung zu Alexa und Google Home zu kämpfen.

In den letzten Tagen hatte es sich bereits angedeutet, da die Alexa-Steuerung von Homematic IP nicht mehr stabil lief. In den letzten 24 Stunden hat sich das Problem jedoch verschlimmert: Mittlerweile ist bei vielen Nutzern gar keine Sprachsteuerung über Alexa mehr möglich. Da ich das System selbst nutze, kann ich das bestätigen.

Die Geräte sind in Alexa verschwunden, die Verbindung wird als aktiv angezeigt, kommt aber nicht zustande. Wenn man die Verbindung trennt bzw. den Skill von Homematic IP deaktiviert, ist keine neue Verbindung möglich. Weder die manuelle Verknüpfung über einen Kopplungscode noch die automatische Verknüpfung aus der Homematic-IP-App heraus funktionieren.

Ob die Probleme beim Alexa-Dienst oder bei Homematic IP liegen, ist aktuell noch unklar. Eine entsprechende Anfrage bei eQ-3 läuft bereits. Ich werde später ein Update im Beitrag ergänzen.