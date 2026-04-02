Homematic IP: Probleme mit Alexa und Google Home
Das Smart-Home-System Homematic IP hat derzeit mit massiven Ausfällen der Verbindung zu Alexa und Google Home zu kämpfen.
In den letzten Tagen hatte es sich bereits angedeutet, da die Alexa-Steuerung von Homematic IP nicht mehr stabil lief. In den letzten 24 Stunden hat sich das Problem jedoch verschlimmert: Mittlerweile ist bei vielen Nutzern gar keine Sprachsteuerung über Alexa mehr möglich. Da ich das System selbst nutze, kann ich das bestätigen.
Die Geräte sind in Alexa verschwunden, die Verbindung wird als aktiv angezeigt, kommt aber nicht zustande. Wenn man die Verbindung trennt bzw. den Skill von Homematic IP deaktiviert, ist keine neue Verbindung möglich. Weder die manuelle Verknüpfung über einen Kopplungscode noch die automatische Verknüpfung aus der Homematic-IP-App heraus funktionieren.
Ob die Probleme beim Alexa-Dienst oder bei Homematic IP liegen, ist aktuell noch unklar. Eine entsprechende Anfrage bei eQ-3 läuft bereits. Ich werde später ein Update im Beitrag ergänzen.
Bis zum Morgen des 3. April funktionierte die Verbindung zu externen Diensten wie Alexa nicht. Seit etwa 9:00 Uhr scheint das Problem erneut behoben. Ob diesbezüglich nun eine dauerhafte Lösung gefunden wurde, lässt sich noch nicht beurteilen.
Seit den Abendstunden gibt es erneut Probleme mit der Verbindung zu Alexa und Google Home. Obendrein häufen sich die Berichte zu massiven Ausfällen der Cloudverbindung im Allgemeinen. Demnach findet auch der Access Point in vielen Fällen keine Verbindung mehr.
Inzwischen gibt es auch eine finale Stellungnahme zum Sachverhalt.
Liebe Homematic IP Community,
in den vergangenen Stunden kam es zu Verbindungseinschränkungen zwischen Homematic IP und externen Zusatzdiensten, wie zum Beispiel Amazon Alexa. Die Verbindung von Homematic IP Installationen zur Homematic IP Cloud sowie die Funktionen aller Homematic IP Geräte waren zu keiner Zeit beeinträchtigt.
Unsere Techniker konnten das Problem beheben und analysieren derzeit die Ursache der Verbindungseinschränkungen. Externe Zusatzdienste, die mit einer Homematic IP Installation gekoppelt sind, verbinden sich automatisch neu und können wieder wie gewohnt genutzt werden.
Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.
Ich habe inzwischen eine erfolgreiche Verbindung herstellen können. Das habe ich gemacht:
- Bestehende Verbindung aufgehoben.
- Alexa-Skill deaktiviert.
- In der Homematic IP-App habe ich unter „Sprachsteuerung und Zusatzdienste“ → „Amazon Alexa“ die Geräteauswahl auf „Alles freigeben“ gesetzt (war bei mir aus irgendeinem Grund nicht der Fall).
- Danach habe ich in der Homematic IP App das automatische Verfahren für die Alexa-Kopplung verwendet.
Nach wenigen Minuten waren alle meine Geräte wieder in Alexa verfügbar und steuerbar. Ob das Problem damit dauerhaft behoben ist, kann ich leider noch nicht beurteilen. Ich gehe allerdings davon aus, da auch die Verknüpfung in Google Home wieder funktioniert. Ich melde mich dazu später noch einmal, falls weitere Details bekannt werden.
Die Probleme betreffen nicht nur Alexa, sondern auch die Integration in Google Home. Das legt nahe, dass die Probleme auf der Seite von Homematic IP liegen.
Die eQ-3 AG ist derzeit dabei, die Ursache des Fehlers zu analysieren, um das Problem schnellstmöglich zu beheben. Weitere Informationen folgen in Kürze.
Ist das Problem mittlerweile bei allen behoben? bei mir zumindest nicht. Aber bin auch gerade nicht Zuhause zum neustarten des Systems, falls das nötig sein sollte.
homematic ist in den letzten 1 bis 2 jahren nicht besser geworden. leider ist die IT dort wohl überfordert. beschreibt man fehler ( keine Fehler die jeder allein beheben kann und die durch einfache Maßnahmen weg sind ) dann bekommt man fragwürdige Antworten oder keine. z.b. zu viel automation in der App. Was lächerlich ist. Bei mir lief alles ca 2 jahre recht gut. Dann fingen die probleme an. warum , nun ich habe eine Vermutung. aus zeit Gründen wird oft durch die IT nur an bestehenden Software Programmen gearbeitet. Jedoch nicht ausreichend kontrolliert bevor sie an den Endverbraucher gehen. das bedeutet … wenn etwas neues dazu kommt, so wird es in ein Bestand eingefügt, ohne Kontrolle ob es Auswirkungen auf andere hat. das sieht man aber nicht nur hier , sondern so machen es viele Firmen. Die Lösung ist allen bekannt , wird aber aus kostengründen und Zeitgründen selten genutzt… komplett neues und überarbeitetes Programm. Für Leute die es nicht verstehen wie ich es meinte… bildlich…man baut ein haus ,w Elche 10 jahre super schön ist und keine probleme hat. dann macht man ein Anbau , dieser passt noch gerade so für strom und heizung. Dann noch ein Anbau und dann ein Stockwerk drauf… und schon bricht alles zusammen was das ursprüngliche war.
Zum eigentlichen Thema… es müsste doch auffallen das es Tags über geht und gegen abend wieder ausfällt. das sieht doch ein blinder… sorry
meine Google Home App zeigt statt „Error“ gestern jetzt überall „0“ an.
für paar Stunden ging es auch, wie bei allen anderen hier.
das ist schon peinlich für so ein großes etabliertes Unternehmen.
man kann froh sein, dass die Teile manuell noch einstellbar sind…
Damit hast du recht..peinlicher geht es nicht.
Ja zum Glück geht das noch! Aber es ist einfach nur peinlich!
Gerade funktioniert es wieder. Hurra, hoffen wir das es diesmal stabil bleibt 🐣🐥
Leidet wieder das gleiche Problem! :-(
HAP neu gestartet. Alexa App deinstalliert und neu installiert. Unter Sprachsteuerung in der Homematic IP App alle Geräte freigegeben. Automatische und manuelle Verknüpfung probiert. Funktioniert alles NICHT!
Bei mir hat sich dadurch das komplette System verabschiedet und ich musste das komplette Heimnetzwerk rebooten. Alle drei APs waren disconnectet und waren nicht mehr erreichbar.
Schade gestern ging es heute wieder dasselbe Problem leider. Wer hat noch ? Habe Support wieder angeschrieben
Kann ich auch bestätigen. Die Probleme sind jetzt wieder da. Also Befehle über den Echo werden nicht angenommen und es wird nur ausgegeben, dass Probleme zum Netzwerk bestehen…
Bei mir ist es heute Abend (23:45) wieder ausgefallen. Heute morgen hatte ich es neu aufgesetzt und dann funktionierte alles. Jetzt ist wieder Essig und ich kann meine Homematic gar nicht mehr mit Alexa verbinden
habe auch wieder das Problem
Inzwischen gibt es auch eine finale Stellungnahme zum Sachverhalt.
Leider wieder nicht mehr , geht nichts mehr, wie gestern . Hoffentlich machen die noch was über Ostern 😢
Okay geht wieder, hoffen wir das es nun stabil bleibt . Danke Rene für die Info schöne Ostern 🐣 alle
ja danke, es läuft wieder alles.
Danke Rene!!
Bei mir läuft es jetzt wieder, was ich gemacht habe, habe ich in einem Update im Beitrag ergänzt.
Danke für das Update, werde es gleich zu Hause direkt ausprobieren. Daumen drücken! ;-)
11:22, Skill aktivieren und Konto verknüpfen bei Alexa hat eben funktioniert.
Bei mir das gleiche! Alexa Verbindung getrennt und eine neue Verbindung herstellen funktioniert nicht. Ebenso mit google!
Scheint massiv zu sein das Problem, bis jetzt keine Abhilfe leider 10:26
Kann mich allem hier anschließen.
Hab sowohl Alexa Dot, als auch den Homeatic IP Access Point neu gestartet. Klappt nicht. Also den Skill gelöscht und wollte ihn neu einbinden: Keine Verbindung möglich. Nervig.
Hallo, bei mir genau dasselbe. Aber wie ich sehe bin ich nicht allein mit dem Problem.
Danke für die Info Herr Hesse. Frage mich nur, warum Homematic dazu noch keine Info auf Ihrer Seite hat.
Gute Frage, wäre nett,hat man anscheinend nicht nötig . Bin gespannt, wann es wieder geht. Bis jetzt leider nicht
Danke für den Beitrag. Hat mich gestern Abend schon gewundert als die Rolläden im Haus nicht mehr schließen wollten nachdem ich es über meine Sonos Boxen probiert hatte. Zum Glück geht es noch über die eige Homeatic App.
Bei mir dasselbe. Ging heute Morgen kurz dann wieder alles weg. Skill deaktiviert. Seitdem nicht mehr möglich zu aktivieren
Google Home hat exakt dasselbe Problem wie Alexa…
Das ist mir auch vorhin aufgefallen, habe das bereits als Update ergänzt. Danke für den Hinweis.
Inzwischen ist es wieder offline. Keine Verbindung möglich via Google Home.
Ja, hier leider auch
Habe auch alles versucht. Neu Verbinden über mehrere Browser und auch Android und IOS überall das gleiche…
Genau dasselbe bei mir , fand nichts mehr Alexa und Deaktivieren des Skill brachte nichts. Neu koppeln kommt nur versuche es später nochmal
Mein manuelles Thermostat von einem etablierten Hersteller hat keine Störungen zur KI von Alexa.
Wer in der Steinzeit lebt, hat solche Probleme natürlich auch nicht. Dafür musst du zu jeder Heizung laufen. Aber vielleicht hast du nur sehr wenige Räume.
Keine Sorge. Über die App lässt sich alles noch steuern. Wir können also den neumodischen Scheiß von diesem Nischenanbieter easy bedienen ;).
Same here. Gestern hats noch teilweise funktioniert und heute gar nicht mehr via Echo. Und die Kopplung zu löschen brachte auch nichts, da es sich nicht erneut koppeln lässe
Das Selbe hier – seit gestern Abend findet Alexa keine Räume / Homematic IP Geräte mehr. Sowohl in der Homematic IP App als auch in der Alexa App werden die Geräte aber ordnungsgemäß angezeigt, auch Messwerte, wie Raumtemperatur sind in der Alexa App zu sehen. Mal sehen wann es wieder stabil läuft.