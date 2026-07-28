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Homey erhält Matter-1.5-Zertifizierung

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Homey unterstützt mit Matter 1.5 weitere Gerätetypen und bringt auch ältere Smart-Home-Geräte in andere Plattformen.

Athom, das Unternehmen hinter Homey, hat für die Matter-Software von Homey die Zertifizierung nach Matter 1.5 erhalten. Die Zertifizierung durch die Connectivity Standards Alliance gilt für Homey Pro (2023 bis 2026), Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server. Die Unterstützung ist laut Unternehmen bereits verfügbar.

Mit Matter 1.5 kommen weitere Gerätekategorien hinzu. Dazu zählen unter anderem Ladestationen für Elektroautos, Wärmepumpen, Solaranlagen und Haushaltsgeräte. Homey kann zudem bereits eingebundene Geräte über Zigbee, Z-Wave, Infrarot, Bluetooth, 433 MHz, WLAN oder Hersteller-Schnittstellen weiterreichen.

Homey bringt bestehende Geräte in Matter-Plattformen

Über die Matter-Bridge-App lassen sich unterstützte Geräte als Matter-Zubehör in Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings und Home Assistant anzeigen. Unterstützt werden unter anderem Lampen, Steckdosen, Thermostate, Schlösser, Rollläden und Sensoren. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt laut Athom von der jeweiligen Plattform ab.

Matter 1.5 ist verfügbar für:

  • Homey Pro (2023 bis 2026)
  • Homey Pro mini
  • Homey Self-Hosted Server
  • Geräteklassen wie Wärmepumpen und Wallboxen

Homey Pro und Homey Pro mini verfügen über einen integrierten Thread Border Router. Beim Self-Hosted Server kann Matter over Thread über ein vorhandenes Thread-Netzwerk genutzt werden, sofern ein Thread Border Router im lokalen Netzwerk vorhanden ist.

Die Zertifizierung wurde laut Athom am 29. Juni 2026 für Firmware 13.3.0 erteilt. Die Software bleibt abwärtskompatibel zu unterstützten Geräten mit älteren Matter-Versionen. Die Zertifizierung trägt die Kennung CSA26025SWC60263-M1.

Ich finde vor allem den Ansatz interessant, bestehende Geräte nicht zwangsläufig ersetzen zu müssen. Als jemand, der selbst verschiedene Smart-Home-Systeme und Standards nutzt, wirkt die Möglichkeit, ältere Geräte über eine Bridge weiterzuverwenden, für mich zumindest auf dem Papier immer sinnvoll.

Info

Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert. Homey verbindet nach eigenen Angaben über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken.

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