FRITZ!Box 5690 Pro wird per Labor-Update zur Matter-Bridge

Die FRITZ!Box 5690 Pro wird mit einem neuen FRITZ!Labor zur Matter-Bridge.

FRITZ! stellt für die FRITZ!Box 5690 Pro eine neue Laborversion als Vorbereitung auf FRITZ!OS 8.50 bereit. Damit unterstützt der Router erstmals Matter als Bridge. Nutzer können die neue Funktion bereits vor dem regulären Update testen und Feedback zur weiteren Entwicklung geben.

Die Matter-Integration ermöglicht es, an der FRITZ!Box angemeldete FRITZ!-Smart-Home-Geräte sowie kompatible Geräte anderer Hersteller in ein Matter-Netzwerk einzubinden. Damit können beispielsweise Geräte wie der FRITZ!Smart Thermo 302 mit anderen Smart-Home-Plattformen genutzt werden.

FRITZ!Box 5690 Pro mit Matter-Bridge

Laut FRITZ! ergeben sich dadurch zusätzliche Möglichkeiten für die Steuerung über Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa. Matter ist bei FRITZ! bereits über das FRITZ!Smart Gateway verfügbar. Mit der FRITZ!Box 5690 Pro kommt nun ein zweiter Weg hinzu, um FRITZ!-Produkte in entsprechende Matter-Umgebungen einzubinden.

Das FRITZ!Labor enthält Funktionen direkt aus der Entwicklung und dient dazu, kommende FRITZ!OS-Versionen vorab zu testen. Neben der Matter-Integration können Laborversionen auch Verbesserungen bei Sicherheit und Energieeffizienz enthalten. Dennoch sollte man beim Ausprobieren bedenken, dass es sich um eine möglicherweise instabile Vorabversion handelt. Ich nehme zum Beispiel Abstand von diesen Tests.

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