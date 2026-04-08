Homey integriert Reolink-Kameras und -Türklingeln in sein Smart-Home-System

Die Homey-Plattform von Athom unterstützt ab sofort Reolink-Kameras, Türklingeln und NVR-Systeme.

Das niederländische Unternehmen Athom hat am 8. April 2026 eine offizielle Integration von Reolink in seine Smart-Home-Plattform Homey bekanntgegeben. Über eine neue App im Homey App Store können Nutzer ihre Reolink-Geräte direkt mit Homey verbinden und in bestehende Automationen einbinden.

Reolink-Ereignisse als Auslöser für Smart-Home-Automationen

Laut Unternehmensangaben lassen sich Kameraereignisse wie Personenerkennung oder Bewegungsmelder als Auslöser in Homey Flow nutzen. So kann Homey beim Erkennen einer Person automatisch Außenleuchten einschalten, eine Schnappschussbenachrichtigung versenden, Türen verriegeln und weitere Kameras starten.

Zusätzlich empfangen Nutzer Echtzeit-Benachrichtigungen bei Türklingeldrücken und können Livestreams sowie Kamerafunktionen wie Schwenken, Neigen und Zoom steuern.

Unterstützte Gerätetypen laut Athom:

WLAN- und PoE-Kameras

PTZ- und Dual-Lens-Modelle

Türklingeln, Home Hub und NVR-Systeme

4G/LTE-Modelle werden laut Athom nicht unterstützt. Die Reolink-App ist ab sofort im Homey App Store verfügbar und kompatibel mit Homey Pro, Homey Pro mini sowie Homey Self-Hosted Server.

Info Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert. Homey verbindet nach eigenen Angaben über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken.

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