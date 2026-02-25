Tablets

HONOR bringt „das dünnste Tablet der Welt“ nach Deutschland

Der Hersteller HONOR bringt das MagicPad4 als besonders dünnes Flaggschiff-Tablet nach Deutschland.

Das Unternehmen kündigt das Gerät als eines der weltweit dünnsten Tablets mit 4,8 Millimetern Bauhöhe und rund 450 Gramm Gewicht an. Laut HONOR kommt erstmals im Tablet-Segment der 3 nm Snapdragon 8 Gen 5 zum Einsatz. Acht Lautsprecher, ein 10.100 mAh Akku und 66W Schnellladen gehören zur Ausstattung.

HONOR MagicPad4 setzt auf 165 Hz OLED und PC-Modus

Das 12,3 Zoll große OLED-Display bietet 3000 x 1920 Pixel, bis zu 165 Hz Bildwiederholrate und eine Spitzenhelligkeit von 2400 Nits. TÜV Rheinland zertifizierte Funktionen sollen den Sehkomfort erhöhen. Ein 13-schichtiges Kühlsystem soll die Wärmeableitung verbessern.

Mit aktiviertem PC-Modus stellt das Tablet laut Hersteller eine Desktop-Oberfläche mit Mausunterstützung und Multi-Window-System bereit. Über HONOR Connect ist eine Verbindung mit iPhone, iPad und Mac möglich.

Das MagicPad4 erscheint in Grau und Weiß, Preise folgen am 1. März, der Verkaufsstart ist für den 2. März 2026 geplant.

