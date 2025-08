Horion Zero Dawn Remastered: PS5-Version macht einen guten Eindruck

Sony hat in den letzten Jahren einige Spiele als Remastered-Version oder sogar als Remake ins Rennen geschickt und baut darauf, dass sich erfolgreiche Spiele erneut gut verkaufen. Und bei jeder Ankündigung wird über den Sinn davon diskutiert.

Hin und wieder stimme ich zu und ich war auch bei Horizon Zero Dawn skeptisch, aber ich konnte mir das Spiel vor dem Marktstart (am 31. Oktober) anschauen und muss sagen: Das hat sich gelohnt. Das Update macht einen richtig guten Eindruck.

Horizon Zero Dawn: Bereit für die PS5

Charaktere wurden überarbeitet, das Licht wirkt moderner, die Inhalte haben eine höhere Auflösung, die Ladezeiten sind optimiert worden und es gibt Support für den DualSense-Controller der PS5 (haptisches Feedback und adaptive Trigger).

Man kann sicher darüber streiten, ob ein Spiel von 2017 eine Remastered-Version benötigt, welches aus der PS4-Ära stammt, aber das, was Nixxes (Entwicklerstudio von Sony) hier herausgeholt hat, ist mehr, als ich ehrlich gesagt erwartet habe.

Und Sony hat aus der eher mäßigen Präsentation der PS5 Pro gelernt und genau die richtige Quelle vorab mit dem Spiel versorgt: Digital Foundry. Schaut euch das folgende Video an, es zeigt euch im Detail, wie viel besser das Spiel jetzt aussieht.

Man kann also weiterhin über den Sinn von so einer Remastered-Version streiten, aber man kann nicht abstreiten, dass sie sich gelohnt hat. Man bekommt hier ein wesentlich besseres Spielerlebnis geboten und das für gerade einmal 10 Euro.

Während Unternehmen wie Nintendo gerne ein zweites Mal bei Spielen der alten Generation abkassieren (und nichts optimieren), kann man hier nämlich als Besitzer der PS4-Version für nur 10 Euro die PS5-Version erwerben. Ein sehr fairer Preis.

PS: Die Vollversion liegt derzeit bei 50 Euro zum Start, aber das Spiel war früher oft als PS4-Version im Angebot und genau das wird hier auch der Fall sein. Ich glaube nicht, dass Sony die 50 Euro lange halten kann, der Preis wird sicher bald fallen.

Aber warum kommt diese Version eigentlich jetzt? Das eigentliche Entwicklerstudio der Horizon-Reihe arbeitet an Teil 3, in ein paar Tagen startet das LEGO-Spiel und dann war eigentlich auch eine Serie geplant, die aber wohl derzeit auf Eis liegt.

Und alle diese Dinge (und das mit der Serie konnte man nicht vorhersehen) sorgen bei diesen Spielen immer wieder für gesteigertes Interesse und neue Verkäufe und da ist es schön zu sehen, dass Horizon Zero Dawn jetzt auf einem technisch guten Stand ist. Das ist kein Horizon Forbidden West, aber ein großer Schritt nach vorne.

Aus Zeitgründen habe ich selbst übrigens nur ein paar Stunden gespielt und dabei einen alten Speicherstand genutzt, mit einem kompletten Durchlauf warte ich noch Teil 3 der Reihe ab. Doch ich bin jetzt schon froh, dass mich dann kein veraltetes Spiel von 2017 erwartet (kommt Teil 3 also womöglich noch in der PS5-Ära?).

Horizon Zero Dawn, falls ihr die Reihe nicht kennt, ist ein Open World-Spiel, das in der Zukunft spielt. Die Roboter haben die Welt „übernommen“ und mehr will ich zur Geschichte nicht sagen, denn im ersten Spiel fand ich sie gar nicht so schlecht.

Von meiner Seite gibt es eine klare Empfehlung und den Tipp, dass das PS4-Spiel keine 20 Euro kostet und ich habe schon Angebote für unter 15 Euro oder sogar 10 Euro gesehen. 50 Euro muss man also eigentlich auch nicht wirklich bezahlen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->