Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September

Goichi Suda, auch bekannt als „Suda51“, und Hidetaka Suehiro, auch bekannt als „SWERY/Swery65“, sind zwei durchaus bekannte japanische Videospielentwickler. Sie sind in der Szene durch die Games Killer7, No More Heroes, Deadly Premonition und Lollipop Chainsaw bekannt geworden. Ihr neuestes Games Hotel Barcelona entsteht in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio White Owls Inc. und soll Ende September veröffentlicht werden.

Ein Hotel voller Killer – und du als Spieler mittendrin

In Hotel Barcelona schlüpft man in die Rolle der unerfahrenen Bundesmarschallin Justine, die sich durch ein von Serienmördern bevölkertes Luxushotel kämpfen muss. Dabei ist sie selbst von einem wahnsinnigen Killer besessen, der ihr im Spiel Kräfte verleiht und ihr Tipps und Tricks gibt. Das Spiel ist ein surreales Sidescrolling-Roguelite und soll durch eine große Anzahl freischaltbarer Waffen und Fähigkeiten für Langzeitspaß sorgen.

Hotel Barcelona wird am 26. September für PC über Steam sowie für die Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series S und X veröffentlicht. Ob später noch eine Version für die Nintendo Switch und die Nintendo Switch 2 erscheinen wird, ist bislang unklar.

