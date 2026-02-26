Huawei FreeBuds Pro 5: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit „Dual-Engine-ANC“

Huawei ist zwar bei Smartphones nicht mehr relevant in Deutschland, aber man baut weiterhin gute Technik und vor allem bei den Wearables und Kopfhörern ist man durchaus erfolgreich. In diesem Jahr gibt es wieder ein neues Flaggschiff.

Die Huawei FreeBuds Pro 5 sind das erste Modell mit einer „Dual-Engine-ANC-Architektur“, es gibt zwei Treiber für ANC. Ein ultralinearer Dual-Magnet-Treiber für tiefe Frequenzen und ein mikroplanarer Membrantreiber für hohe Schwingungen.

Dazu kommt ein KI-Modell von Huawei (MIMO-KI-Sensing-Modell), welches die Umgebung ständig analysiert und das ANC anpasst. Auch die Lautstärke wird an die Umgebung angepasst und ein neuer „Awareness-Modus“ erkennt automatisch Dinge wie Durchsagen und pausiert dann die Musik, damit ihr diese nicht verpasst.

Unter der Haube gibt es ein Dual-Drive-Akustiksystem mit L2HC-4.0-Audio-Codec, bei dem Huawei klare Höhen, tiefen Bass und viele Details verspricht. Und auch bei der Sprachqualität soll ich im Vergleich zum 4er nochmal einiges getan haben.

Optisch fällt man mit den Huawei FreeBuds Pro 5 durchaus auf, denn das „Star-Oval-Design“ glänzt und durch die Stängel ragt der Kopfhörer aus dem Ohr heraus. Bei den Farben gibt es Sandgold, Schwarz, Weiß und Dunkelblau (nur bei Huawei).

Natürlich sind auch Dinge wie 3D-Sound, eine IP57-Zertifizierung und Bluetooth 6 dabei, die Akkulaufzeit liegt bei 6 Stunden mit ANC (25 Stunden mit Case). Huawei möchte 199 Euro für die FreeBuds Pro 5 haben und wer bis zum 5. April direkt bei Huawei bestellt, der bekommt nochmal 30 Euro Rabatt, es sind also 169 Euro.

Ich habe die Huawei FreeBuds Pro 5 hier und muss sagen, dass das ein durchaus attraktiver Preis für diesen Kopfhörer ist. Das ANC ist wirklich gut, der Bass ist sehr kräftig und allgemein ist das ein tolles Produkt. Ich bin aber kein Freund von Stängel mehr, das habe ich wieder gemerkt, und das Design ist doch schon sehr glänzend.

Die Akkulaufzeit ist jetzt nicht unbedingt die beste auf dem Markt, aber mir reicht alles über 4 Stunden aus und 6 Stunden wären für mich genug Puffer, wenn der Akku mit der Zeit schwächer wird. Mit dem Rabatt von 30 Euro kann man hier nicht viel falsch machen, bisher liefert das Modell einen wirklich grundsoliden Eindruck.