HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX bieten LDAC und Bluetooth 6.0

Der Hersteller HUAWEI bringt die FreeBuds SE 5 MAX für 79 Euro auf den Markt und kündigt für November einen Rabatt an.

Die In-Ear-Kopfhörer sind laut Anbieter bereits bei Amazon in Blau, Weiß und Schwarz erhältlich. Vom 10. bis zum 30. November 2026 gibt es dort 30 Euro Rabatt. Ausgehend von der unverbindlichen Preisempfehlung ergibt sich damit ein Aktionspreis von 49 Euro.

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX mit ANC, LDAC und Gerätewechsel

Die aktive Geräuschunterdrückung, kurz ANC, soll Umgebungsgeräusche laut HUAWEI um bis zu 52 Dezibel reduzieren. Sie passt ihre Stärke automatisch an die Geräuschkulisse an. Für Telefonate setzt der Hersteller auf drei Mikrofone und einen KI-gestützten Algorithmus, der störende Hintergrundgeräusche bei der Sprachübertragung verringern soll.

Zur weiteren Ausstattung gehören:

Dynamische 10-mm-Treiber und der Audiocodec LDAC mit bis zu 990 kbit/s Übertragungsrate.

Bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe mit einer Ladung und insgesamt bis zu 80 Stunden inklusive Ladecase, jeweils laut Hersteller.

Gleichzeitige Verbindung mit zwei Geräten für den Wechsel der Audiowiedergabe zwischen iOS, Android, EMUI und HarmonyOS.

Bluetooth 6.0, dem HUAWEI eine stabile Verbindung und geringe Verzögerung bei der Tonübertragung zuschreibt.

Unter welchen Bedingungen die Laufzeiten erreicht werden und ob dabei ANC eingeschaltet ist, ist unklar.

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