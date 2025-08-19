HUAWEI präsentiert MatePad 11,5“ mit PaperMatte Display

HUAWEI hat das neue MatePad 11,5“ vorgestellt. Das Tablet richtet sich an Studierende und mobile Nutzer und kombiniert ein spezielles Display mit Funktionen für Arbeit und Studium.

Das MatePad 11,5“ verfügt über das PaperMatte Display, das Reflexionen reduziert und ein Schreibgefühl wie auf Papier vermitteln soll. Laut Unternehmensangaben kommt hierfür Nano-Ätztechnologie und eine magnetronische Nano-Optikbeschichtung zum Einsatz, die auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine klare Lesbarkeit gewährleisten.

Mit der Kombination aus Smart Keyboard (im Lieferumfang enthalten) und HUAWEI M-Pencil der dritten Generation (separat erhältlich) bietet das Tablet laut Hersteller ein flüssiges Schreiberlebnis. Zusätzlich sind augenschonende Funktionen wie zirkulare Polarisation und DC-Dimming integriert, um die Augenbelastung zu verringern.

Funktionen und Ausstattung für mobiles Arbeiten

Für Studium und Arbeit integriert das MatePad 11,5“ laut HUAWEI Features, die sonst vor allem von Laptops bekannt sind. Dazu zählen unter anderem:

Abnehmbare Tastatur: Erleichtert mobiles Arbeiten.

Erleichtert mobiles Arbeiten. Floating-Multi-Window: Gleichzeitige Nutzung mehrerer Anwendungen.

Gleichzeitige Nutzung mehrerer Anwendungen. Super-Device-Funktion: Einfacher Wechsel zwischen Geräten.

Einfacher Wechsel zwischen Geräten. HUAWEI Notes App: KI-gestützte Handschriftverbesserung, neue Pinsel-Brushes und erweiterte Tools.

Technisch verfügt das Tablet über einen 10.100-mAh-Akku, der bis zu 14 Stunden Videowiedergabe ermöglicht. Laut Hersteller unterstützt das Gerät 40 W SuperCharge für schnelles Aufladen und ein verbessertes Kühlsystem arbeitet 25 % effizienter als beim Vorgängermodell. Das Vierlautsprecher-Setup sowie der Audio-Algorithmus Histen 9.0 sollen für ein immersives Klangbild sorgen.

Das HUAWEI MatePad 11,5“ ist ab dem 19. August 2025 im offiziellen Online Store und Flagship Store erhältlich. Die Modelle unterscheiden sich in Speichergröße, Displaytyp und Zubehör und kosten zwischen 299 € und 399 €. Während eines Aktionszeitraums vom 19. August bis 30. September 2025 gelten Rabatte von 30 €, und der M-Pencil kann für 20 € erworben werden.

Ich finde es interessant, dass HUAWEI die PaperMatte-Technologie nun für ein breiteres Publikum zugänglich macht. Für Nutzer, die viel digital schreiben oder zeichnen, könnten die augenschonenden Funktionen und die Multitasking-Features wirklich praktisch sein – auch wenn man natürlich den Preis im Blick behalten sollte.