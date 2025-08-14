Tablets

Das iPad bekommt bald die Apple Intelligence

Apple Ipad Farben Header

Apple aktualisierte im Frühjahr das Basis-iPad und überraschte uns, als man beim Chip so sehr geizte, dass noch nicht einmal die Apple Intelligence darauf läuft. Es gab nur den alten Apple A16 und dieser reicht bekanntlich nicht für die KI aus.

Doch laut Aaron Perris steht eine neue Version des Apple iPad an und die Modelle J581 (WLAN) und J582 (LTE) sind mit einem Apple A18 ausgestattet. Apple reicht also die Apple Intelligence nach, mit diesem Schritt ist sie bei allen iPads verfügbar.

Da Apple das iPad aber erst im März aktualisiert hat, gehe ich nicht davon aus, dass es noch in diesem Jahr ein Upgrade geben wird, das dürfte ein Thema für Anfang 2026 sein. Doch es dürfte sich lohnen, dieses iPad-Upgrade noch abzuwarten.

Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header

Apple Watch: Roadmap-Leak bringt eine kleine Überraschung mit

Apple arbeitet an neuen Uhren für 2025 und 2026 und Aaron Perris hat im Code von Apple geschaut und die…

14. August 2025 | Jetzt lesen →

