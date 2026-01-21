Mobilität

Hyundai hat große Pläne für seine Luxusmarke in Europa

Autor-Bild
Von
|

Genesis startet gerade neu in Europa durch und ich konnte mir die Marke letztes Jahr näher anschauen und war durchaus angetan. Neben dem aktualisierten GV60 startet in diesem Jahr auch die Magma-Version, die man bei Kia als GT und bei Hyundai als N kennt. Man verfolgt hier einen anderen Ansatz als die Konkurrenz.

In Zukunft soll es jeden Genesis als Magma geben, aber das wird keine eigene Marke oder große Untermarke, sondern immer nur ein Top-Modell im Lineup sein. Damit geht man einen anderen Weg als beispielsweise bei AMG oder auch Cupra.

Genesis will jetzt extrem wachsen

Genesis habe „einen mutigen Plan“ für Europa und will sich nicht nur weltweit klar steigern (von aktuell 225.000 Autos auf 350.000 Auto bis 2035), man will auch in Europa in den nächsten fünf Jahren um 650 Prozent wachsen, so José Muñoz.

Bis heute hat Genesis über 1,5 Millionen Autos verkauft, was so schnell keine andere Luxusmarke laut des Hyundai-Chefs erreicht hat. Für Europa stehen jetzt „eine neue Strategie, neue Produkte, neue Technologien und eine neue Verteilung“ an.

Genesis will sich bei der Richtung allerdings nicht ganz festlegen, man will „etwas luxuriös, etwas sportlich und etwas cool“ sein. Luxusmarken haben es in Europa aber immer etwas schwerer, wenn sie aus dem Ausland kommen, denn da sind die Kunden oft sehr treu und die Konkurrenz auf dem heimischen Markt sehr stark.

Ich werde Genesis definitiv etwas genauer in den nächsten Monaten und Jahren beobachten und bin gespannt, wie sich die Nachfrage in Europa entwickelt.

Mazda setzt auf Verbrenner: Das „echte“ Elektroauto kommt viel später

Mazda ist mit seinem ersten Elektroauto gescheitert und will es in diesem Jahr mit einem elektrischen Duo aus China versuchen.…

21. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai hat große Pläne für seine Luxusmarke in Europa
Weitere Neuigkeiten
Mazda setzt auf Verbrenner: Das „echte“ Elektroauto kommt viel später
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum
in Smartphones
Hyundai Ioniq 3 kommt 2026: Das Datum steht
in Mobilität
Fritzbox Glasfaser Header
DNS:NET dreht den Sozialtarif auf 1.000 MBit/s hoch
in Tarife
Mogelpackung des Jahres gekürt: Milka verliert Kunden und Vertrauen
in Handel
Jabra präsentiert die neue Kopfhörer-Generation
in Audio
Apple Macbook Pro 2021 Tastatur
Unsere Kommentarregeln für einen respektvollen Austausch
in Internes
Apple iPhone 18 Pro und das große Rätselraten
in Smartphones
O2 2
O2: Geld zurück bei schlechtem Netz
in Provider
Vodafone Glasfaser
Vodafone verstärkt sein Gigabit-Netz
in Vodafone