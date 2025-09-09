Hyundai zeigt erstmals Vorschau auf den Ioniq 3
Hyundai hat bereits kompakte und elektrische Modelle im Lineup, aber es fehlte bisher noch ein Modell der Ioniq-Reihe, welches eine vollwertige Plattform für die Elektroautos nutzt. Das werden wir schon bald mit dem Hyundai Ioniq 3 sehen.
Im Rahmen der IAA 2025 in München hat Hyundai diese Woche erstmals eine Vorschau in Form eines Konzepts namens „Concept Three“ dabei. Doch so wie man Hyundai kennt, dürfte sich die Serienversion sehr nah am Konzept orientieren.
Die Designsprache nennt sich „Art of Steel“ und der Fokus liegt auf Europa, leider hat Hyundai aber noch keine Details für das Elektroauto genannt, welches 2026 auf den Markt kommen wird. Optisch erinnert mich der Ioniq 3 an den Genesis GV60.
Aber ich muss sagen, dass mir das knapp 4,3 Meter lange Konzept gut gefällt, was auch ein bisschen daran liegt, dass es ein Dreitürer ist, die sehen immer sportlicher aus. Ich vermute allerdings, dass die normale Serienversion ein Fünftürer sein wird.
in Fintech
in Mobilität
in Smartphones
in Mobilität
in Smartphones
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Events
in Smartphones