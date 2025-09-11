Mobilität

Hyundai Ioniq 5 N: Neue Version bringt bessere Ausstattung mit

Hyundai spendierte dem normalen Ioniq 5 schon vor ein paar Monaten ein Update, jetzt folgt auch bei der N-Version das sogenannte „Modelljahr-Update“. Das bringt einige Optimierungen mit und startet, wie die alte Version, bei stolzen 74.900 Euro.

Hyundai setzt auf besseres Driften

Neu ist ein „N Drift Optimizer PRO“, der bei der elektrischen Performance-Version mit einer 10-stufig einstellbarer Driftunterstützung helfen soll. Doch Hyundai hat auch bei der Ausstattung nachgebessert, Matrix-LED-Scheinwerfer sind jetzt Serie.

Ebenfalls neu sind Rücksitzlehnen, die per Fernentriegelung aus dem Gepäckraum umgeklappt werden können, die Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA 3) wurde „weiter verfeinert“ und „die akustische Warnung lässt sich zudem per langen Tastendruck am Lenkrad deaktivieren“ (das machen immer mehr Marken gerade).

Sonst hat Hyundai hier aber nichts verändert, es bleibt also bei den 650 PS und auch sonst gibt es die gleiche Optik und Ausstattung. Die neue Version des Ioniq 5 N kann laut Hyundai jetzt bestellt werden und sollte 2025 zu Kunden kommen.

