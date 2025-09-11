Mobilität

Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt

Ford wird derzeit häufig dafür kritisiert, dass man beliebte Modelle, die bezahlbar sind, einstellt und keine neue Generation plant. Der Ford Focus gehört dazu, dieser wird Ende des Jahres auslaufen. Doch Ford hat hier einen „Nachfolger“ geplant.

Wir Autocar berichtet, werden wir gegen 2027 sowas wie einen neuen Ford Focus sehen, dieser folgt dann aber, wie schon andere Modelle mit einem bekannten Namen, die neu aufgelegt wurden, dem aktuellen Trend. Also ja, es wird ein SUV.

Ziel ist es, dass man einen kompakten und preiswerten SUV in Spanien baut, der mit mehreren Antrieben auf den Markt kommt, auch vollelektrisch. Der neue Ford Focus ist Teil einer größeren Offensive für Europa, die viele Modelle umfasst.

Laut Quelle hat Ford den Plan für Europa überarbeitet und wird uns schon bald mehr Details zur Zukunft der Markt verraten. Ford hat diese Woche viele Inhalte gelöscht und deutet eine Ankündigung an, vielleicht erfahren wir also bald mehr.

    Ford beschleunigt mit so einer Strategie nur das seine Abwicklun gin Europa. Innovation gleich null und am Interesse der Kundschaft vorbei. Schade, denn gerade die letzten Reihen Focus und Fiesta waren richtig gute Autos.

