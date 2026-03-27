Hyundai möchte mit neuer Offensive ab 2027 in Europa wachsen

Hyundai stagnierte letztes Jahr beim Absatz in Europa und schwamm damit gegen den Trend der Branche. In diesem Jahr dürfte das ähnlich aussehen, so Hyundai-Europachef Xavier Martinet in der Automobilwoche, aber man ist vorbereitet.

In den kommenden 18 Monaten sind direkt fünf neue Modelle von Hyundai geplant, was man als „Offensive“ bezeichnet. Das wird man also noch nicht 2026 sehen, aber 2027 rechnet die Marke aus Südkorea dann mit „positiven Auswirkungen“.

Hyundai verkauft genug Elektroautos

Besonders stolz ist man aber auf den recht hohen Marktanteil bei Privatkunden mit 4,7 Prozent und Hyundai verkauft schon jetzt genug Elektroautos, um sich keine Gedanken über die CO₂-Regelung machen zu müssen. Beim Flottenmarkt gibt es noch „Potenzial“, aber es geht Hyundai am Ende nicht nur um reine Stückzahlen.

Im Flottengeschäft ist die Gewinnmarge immerhin schlechter.

Der Wettbewerb sei aber „noch nie so stark wie heute“ und vor allem SAIC (MG Motor) und BYD sind harte Konkurrenten aus China. Kunden, die offen für Marken aus Asien sind, wie Hyundai, sind auch deutlich offener für Marken aus China.