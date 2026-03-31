Hyundai plant „kompletten Neustart“ mit Premiummarke

Genesis kennen nicht viele in Deutschland, was aber nicht überrascht, denn mit nur 2455 zugelassenen Fahrzeugen in Europa lag man letztes Jahr weit hinter dem Ziel (mindestens fünfstellig), so die Automobilwoche. Das soll sich aber jetzt ändern.

Hyundai plant einen „kompletten Neustart“ für die eigene Premiummarke und habe „die Weichen gestellt, um im laufenden Jahr deutlich zu wachsen“, so Europa–Chef Peter Kronschnabl, der vor weniger als einem Jahr von BMW zu Genesis kam.

Genesis will mehr lokale Präsenz zeigen

Man sei „bereit, die Marke in Europa aufzubauen und zu investieren“ und das vor allem auch mit einer lokalen Präsenz, denn aktuell sind es nur 15 Vertriebsstandorte in drei Ländern (Deutschland, Schweiz und Großbritannien). In diesem Jahr sind 17 neue Standorte geplant, 2027 will man das dann verdoppeln (also 64 Standorte).

Auf ein Agenturmodell verzichtet Genesis, es gibt ein klassisches Handelssystem, und Genesis soll bei Händlern von den anderen Marken, wie Hyundai oder Kia, getrennt werden. Kunden bekommen hier sogar einen eigenen Eingang vor Ort.

Ich durfte Genesis letztes Jahr mehrmals testen und die Marke hat mich jedes Mal positiv überzeugt. Aber gegen Mercedes, Audi oder BMW hat man es in Europa sowieso schon schwer, ohne Marketing und viel Geld wird das nicht funktionieren. Mal schauen, ob Hyundai also wirklich an seine Premiummarke in Europa glaubt.