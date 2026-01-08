Mobilität

Hyundai schickt „attraktives“ Wasserstoffauto ins Rennen

Von
Hyundai hat heute bekannt gegeben, dass man die neue Generation des Nexo ab sofort bestellen kann und bezeichnet den Schritt als „besonders attraktiven Zugang zur Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie“. Doch was ist für Hyundai attraktiv?

69.900 Euro. Und wer etwas mehr Ausstattung haben möchte, der muss die Prime-Version für 77.550 Euro wählen. Und wie sieht es mit der Reichweite aus? Hier gibt es 826 km, also auch nicht wirklich mehr, als in einem vergleichbaren Elektroauto.

Optisch ein schönes Auto wie ich finde, mir gefällt die aktualisierte Designsprache, die Hyundai „Art of Steel“ nennt. Aber über 70.000 Euro sind halt weiterhin weit von Massenmarkt entfernt und Wasserstoff tanken ist teurer und schwieriger als ein Elektroauto zu laden. Besonders häufig dürfte Hyundai den Nexo nicht verkaufen.

Hyundai zeigt morgen „ein neues Kapitel“ für Elektroautos

Hyundai wird uns im Januar zwei neue Elektroautos zeigen, das hat man Ende des letzten Jahres betont, wobei es sich…

8. Januar 2026 | Jetzt lesen →

