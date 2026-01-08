Hyundai zeigt morgen „ein neues Kapitel“ für Elektroautos

Mobilität

Hyundai wird uns im Januar zwei neue Elektroautos zeigen, das hat man Ende des letzten Jahres betont, wobei es sich bei einem um das Facelift des Ioniq 6 für den globalen Markt handelt. Das andere sei eine neue Weltpremiere, so Hyundai.

Diese wird morgen, am 9. Januar, enthüllt und es handelt sich definitiv um ein neues Elektroauto der Ioniq-Reihe, da hat man diese Woche mit mehreren Teasern gezeigt. DIe Zahl fehlt bei den Teasern noch, diese wird es dann morgen geben.

Was wird uns Hyundai zeigen? Man verspricht hier ein „neues Kapitel“ und es gibt schon recht viel Marketing, das dürfte also ein wichtiger Schritt für die Zukunft sein. Sehen wir am Freitag eventuell schon die Serienversion des Hyundai Ioniq 3?

Ich glaube es nicht, denn der dauert noch eine Weile und man sprach letztes Jahr vom „bislang größten Elektrofahrzeug“, sehen wir womöglich einen Ioniq 10? Oder ein ganz neues und eigenständiges Modell? Wir werden es für euch verfolgen.

