Volvo EX60 übertrifft alle vergleichbaren Elektroautos

Volvo wird uns in ein paar Tagen den neuen EX60 zeigen und somit endlich eine elektrische Version des Bestsellers XC60. Obwohl der SUV von Volvo sei Jahren das meistverkaufte Modell der Marke ist, folgt erst 2026 das elektrische Pendant.

Doch das hat einen Grund, denn Volvo wollte die neue SPA3-Plattform abwarten, die den Fokus endlich auf Elektroautos und nicht mehr auf Verbrenner legt. Und das wird man im Alltag mit einer WLTP-Reichweite von 810 km spüren, so Volvo.

Kein anderer SUV in dieser Klasse bietet so eine Reichweite, so Volvo, und wer an einer Ladesäule mit bis zu 400 kW hält, der kann den Akku von 10 auf 80 Prozent in 19 Minuten laden. Und in 10 Minuten gibt es eine Reichweite von über 300 km.

Volvo nennt leider noch keine konkrete Ladegeschwindigkeit und wir können diese auch nicht schätzen, da wir die Akkukapazität nicht kennen. Interessant ist aber, dass es diese Reichweite mit 800+ km mit einem Allrad-Modell gibt, so Volvo.

Die neue Plattform ist effizienter, leichter, günstiger (wird man aber wohl nicht beim Preis sehen) und schneller. Es wird Zeit, dass die Verbrenner-Mischplattformen bei Elektroautos, vor allem in dieser Preisklasse, endlich aussterben, denn Autos wie dieses zeigen, dass ein vollwertiges Elektroauto immer der klar bessere Weg ist.

Für mich eines der spannendsten Elektroautos in diesem Jahr, denn der XC60 ist kein schlechtes Auto, wie ich erst die Tage gemerkt habe, aber technisch veraltet und als Hybrid für mich nicht sinnvoll. Als Elektroauto aber eine spannende Option.