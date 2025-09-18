Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen

In den letzten Jahren hat sich ein Designelement bei Autos durchgesetzt, welches man mittlerweile bei vielen Marken sieht, der LED-Lichtstreifen. Es fing mit ein paar Modellen und einem Rücklicht an, mittlerweile dominiert diese Optik bei Autos.

Und nicht nur am Heck setzen viele Marken auf eine durchgezogene LED-Leiste, mittlerweile ist der Trend auch auf der Frontseite angekommen. Autos sehen hier oft wirklich ähnlich aus und vor allem in China ist diese Lichtoptik der dominant.

Hyundai: Der Lichtstreifen-Trend ist am Ende

Simon Loasby, Chefdesigner von Hyundai, ist allerdings der Meinung, dass wir „fast am Ende der Reise“ (von LED-Lichtstreifen) angekommen sind. Bei Car Magazine hat er verraten, dass er „genug davon gesehen hat“ und eine andere Optik will.

Hyundai selbst hat in den letzten Jahren selbst sehr häufig eine LED-Leiste in den Autos genutzt, das dürfte sich also mit neuen Modellen in den nächsten Jahren wieder ändern, sonst würde der Designchef das nicht öffentlich so sehr kritisieren.

Ich stimme Simon Loasby hier übrigens nur bedingt zu, denn ich mag die Optik und wenn das schön umgesetzt ist, ist ein roter LED-Streifen für das Rücklicht meine bevorzugte Wahl. Autos wie ein Porsche Taycan machen das sehr ansprechend.

Aber ich stimme auch zu, dass dieser Trend zu extrem wurde und die Leiste leider zu inflationär genutzt wird. Und ich mag sie zwar auf der Rückseite, aber nicht auf der Vorderseite, da finde ich die Optik bei vielen aktuellen Autos sogar hässlich.

Mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, andere Designer sind sicher auch dieser Meinung und würden Simon Loasby zustimmen. Vielleicht sehen wir nach den LED-Streifen auch mal wieder neue und spannende Ideen für Lichter.