Mobilität

Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Tesla Model Y 2025 Fahrt Front

Tesla steht derzeit in der Kritik, weil die verbauten Türgriffe in den Autos nicht für jeden Fahrer intuitiv zu nutzen sind. Es kam zu Unfällen mit Verletzten und Toten und das wird in Verbindung damit gebracht, dass Türen nicht geöffnet wurden.

In den Elektroautos von Tesla gibt es einen elektrischen Knopf an der Tür, den man drücken muss, damit sich die Tür öffnet. Es gibt auch einen mechanischen Knopf, der ist aber an einer anderen Stelle der Tür und vielen Fahrern gar nicht bekannt.

Bei Bloomberg hat Chefdesigner Franz von Holzhausen bestätigt, dass Tesla einen neuen Türgriff für die Modelle plant, man will vor allem den elektrischen und den manuellen Türgriff vereinen. Weitere Details nennt die Marke bisher noch nicht.

Tesla rückt von einigen Ansätzen ab

Von offizieller Seite wollte Tesla auch nicht verraten, warum man den Türgriff neu angeht, aber es dürfte eine logische Reaktion auf die Kritik sein. Tesla hat in den letzten Jahren viele Dinge komplett anders gemacht und rudert langsam zurück.

Der Blinkerhebel, der im Tesla Model 3 entfernt wurde, war im aktualisierten Tesla Model Y beispielsweise wieder dabei und kann beim 3er nachgerüstet werden. Ich gehe davon aus, dass das nächste Model 3 auch wieder einen Hebel haben wird.

Ich mag es ja, wenn Dinge neu gedacht werden und sich weiterentwickeln, aber bei Tesla hat man das an vielen Stellen doch zu sehr ausgereizt. Daher passt sich die Marke, die auf dem Massenmarkt angekommen ist, den „klassischen“ Marken an.

Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen

Falls euch in Ingolstadt und in der Nähe von Audi aktuell ein weißer VW ID.3 GTX begegnet, dann schaut mal…

17. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Couch Kartoffel ☀️
    sagt am

    Nein der Grund des Wegfalls der versenkbaren Türgriffe liegt in China. Dort werden sie verboten….

    https://www.autobild.de/artikel/china-will-versenkte-tuergriffe-verbieten-28321423.html

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    bestimmt wegen den Chinesen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Vw Id Buzz Header
VW ID Buzz kämpft mit einem Nachfrage-Problem
in Mobilität
Mit einer Besonderheit: Meta startet neue Generation der smarten Brillen
in Wearables
Apple iOS 26.0.1 kommt und geht Problem der neuen iPhones an
in Firmware und OS
Hyundai Ioniq 6 2025 Heck
Hyundai will einem Trend bei Autos ein Ende setzen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es ab 863 Euro
in News | Update
DJI Mini 5 Pro Drohne vorgestellt – kostet ab 799 €
in Hardware
Nothing stellt Nothing OS 4.0 vor – Beta startet „in Kürze“
in Firmware und OS
Sony Ps5 Pro Playstation Header
Version 12 ist da: PlayStation 5 bekommt großes Update
in Firmware und OS
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple plant erstes MacBook mit Touchscreen
in Computer und Co.
Apple: Neue Details zum iPhone 18 Pro sind da
in Smartphones