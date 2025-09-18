Tesla bestätigt komplett neue Türgriffe

Tesla steht derzeit in der Kritik, weil die verbauten Türgriffe in den Autos nicht für jeden Fahrer intuitiv zu nutzen sind. Es kam zu Unfällen mit Verletzten und Toten und das wird in Verbindung damit gebracht, dass Türen nicht geöffnet wurden.

In den Elektroautos von Tesla gibt es einen elektrischen Knopf an der Tür, den man drücken muss, damit sich die Tür öffnet. Es gibt auch einen mechanischen Knopf, der ist aber an einer anderen Stelle der Tür und vielen Fahrern gar nicht bekannt.

Bei Bloomberg hat Chefdesigner Franz von Holzhausen bestätigt, dass Tesla einen neuen Türgriff für die Modelle plant, man will vor allem den elektrischen und den manuellen Türgriff vereinen. Weitere Details nennt die Marke bisher noch nicht.

Tesla rückt von einigen Ansätzen ab

Von offizieller Seite wollte Tesla auch nicht verraten, warum man den Türgriff neu angeht, aber es dürfte eine logische Reaktion auf die Kritik sein. Tesla hat in den letzten Jahren viele Dinge komplett anders gemacht und rudert langsam zurück.

Der Blinkerhebel, der im Tesla Model 3 entfernt wurde, war im aktualisierten Tesla Model Y beispielsweise wieder dabei und kann beim 3er nachgerüstet werden. Ich gehe davon aus, dass das nächste Model 3 auch wieder einen Hebel haben wird.

Ich mag es ja, wenn Dinge neu gedacht werden und sich weiterentwickeln, aber bei Tesla hat man das an vielen Stellen doch zu sehr ausgereizt. Daher passt sich die Marke, die auf dem Massenmarkt angekommen ist, den „klassischen“ Marken an.