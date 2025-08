Hyundai will europäische Premiummarken angreifen

Die meisten werden Hyundai und Kia in Europa kennen, doch die Hyundai Motor Group hat noch eine dritte Marke im Programm, die in Europa bisher nicht wirklich bekannt ist, Genesis. Genau darauf rückt jetzt verstärkt der Fokus von Hyundai.

In der Hyundai Motor Group gibt es den „unerschütterlichen Glauben“, dass auch bei uns Genesis ein großer Erfolg werden wird, so Ashley Andrew von Genesis bei Autocar. Es geht hier eher um „das Wann und das Wie“ und nicht um das „Ob“.

Hyundai Motor Group ist die Nummer 3

Was viele nicht wissen, die Hyundai Motor Group ist mittlerweile die weltweite Nummer 3 nach Toyota (Nummer 1) und der Volkswagen Group (Nummer 2). In Deutschland ist Genesis schon eine Weile vertreten, ich schaue mir die Autos (am Montag kommt ein neues) gerade intensiver an, wie auch schon in der Schweiz.

In den kommenden Monaten sollen aber noch Italien, Spanien, Frankreich und weitere Länder folgen. Genesis kann dabei auf das Wissen und Netz von Hyundai und Kia zurückgreifen. Doch das gesetzte Ziel von Genesis wird nicht leicht.

Vor allem in Europa ist es schwer gegen bekannte Marken wie Audi, BMW oder Mercedes anzukommen, das wollen viele, da die Gewinnmarge in dieser Klasse in Europa oft das Ziel ist. Die Premiummarken, die derzeit alle unter Druck stehen, bekommen also nicht nur Gegenwind aus China, sondern auch noch aus Südkorea.

