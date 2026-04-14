Hyundai zeigt „zukünftige Ausrichtung“ der Ioniq-Elektroautos

Hyundai hat uns hier zwei neue Konzepte der Ioniq-Reihe gezeigt und diese, wie bereits im Vorfeld angekündigt, im Rahmen einer Automesse in China vorgestellt. Das hat auch einen guten Grund, denn diese zwei Modelle sind für China gedacht.

Sie zeigen zwar auf der einen Seite die „zukünftige Ausrichtung“ der Ioniq-Reihe, bisher ist aber unklar, ob wir diese elektrische Limousine und den elektrischen SUV auch in Europa sehen werden. Offiziell bestätigt wurde das bisher noch nicht.

Besonders viele Details haben wir bisher auch nicht, die Limousine nennt Hyundai bisher nur „VENUS“ und der SUV hört auf den Namen „EARTH“. Es sind bewusst zwei Planeten, da es sich hier um ein „neues Universum von Modellen“ handelt.

Optisch erinnern die beiden Konzeptautos an die aktuelle Designsprache von Hyundai, wobei diese auch nicht immer einheitlich ist, was Hyundai bekanntlich in Zukunft ändern möchte. Das dürfte also auch eine Design-Preview für uns sein.