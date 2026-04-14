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Nissan zeigt den elektrischen Juke und nutzt ein „mutiges“ Design

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Nissan zeigte vor ein paar Jahren die Hyper-Familie, bei denen es sich um mehrere Konzeptautos für die Zukunft handelte. Darunter war auch der Nissan Hyper Urban, den wir seit dieser Woche als elektrischen Nissan Juke und Serienfahrzeug kennen.

Das speziell für Europa entwickelte Elektroauto, welches in Großbritannien gebaut wird und die bekannte CMF-EV-Plattform nutzt, setzt, wie das Konzept, auf ein sehr mutiges Design. Ich finde, es sieht weiterhin fast wie ein Konzeptauto aus.

Dieser neue Nissan Juke wird den aktuellen übrigens nicht direkt ersetzen, auch wenn es eine komplett neue Generation ist, Nissan behält den alten Verbrenner noch eine Weile m Programm. Die elektrische Nachfrage sei noch zu niedrig.

Technische Details zum elektrischen Nissan Juke hat die Marke im Rahmen des Events in Japan noch nicht verraten, aber technisch dürfte das mehr oder weniger ein Nissan Leaf sein – mit ein paar Abstrichen und einem etwas niedrigeren Preis.

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14. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Optisch wirklich mal wieder was anderes, gefällt mir irgendwie. Die bisherigen Juke-Generationen fand ich optisch immer zum davon laufen, zumindest bei der Front. 😄

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