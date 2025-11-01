i-Kfz-Statistik: So weit ist Deutschland bei der Online-Zulassung

Das Kraftfahrt-Bundesamt stellt ein neues Online-Dashboard zur digitalen Fahrzeugzulassung bereit.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat sein Statistikportal um ein sogenanntes i-Kfz-Dashboard erweitert. Die neue Ansicht liefert Informationen darüber, welche Zulassungsbehörden bereits am Verfahren der internetbasierten Fahrzeugzulassung teilnehmen und wie weit die bundesweite Einführung vorangeschritten ist. Laut KBA können Nutzer die Verfügbarkeit digitaler Zulassungen regional prüfen.

i-Kfz-Dashboard soll Transparenz über Fortschritt schaffen

Das Dashboard zeigt nach Angaben der Behörde Karten, Diagramme und Filterfunktionen, die eine detaillierte Analyse der Online-Zulassungen ermöglichen. Anwender können über das Statistikportal Daten zu Jahr, Monat, Bundesland, Zulassungsstelle oder Vorgangsart abrufen.

Auch eine Download-Funktion ist integriert. Damit erhalten sowohl interessierte Bürger als auch Fachleute Zugang zu den aktuellen Zahlen und Trends der Digitalisierung in diesem Verwaltungsbereich.

Kernfunktionen des Dashboards:

Kartenansicht mit Zoom- und Filtermöglichkeiten

Statistiken zu Online-Zulassungsvorgängen

Daten zu Bürgerportalen und Großkundenschnittstellen

Metainformationen und fortlaufende Aktualisierung

Das KBA will laut Mitteilung künftig weitere Rubriken ergänzen, um die Geschäftsstatistik kontinuierlich zu erweitern. Ziel sei es, die Entwicklung der digitalen Services im Zulassungswesen transparent abzubilden. Die Daten sind ab sofort über das Statistikportal abrufbar.