Die Tagesschau erweitert ihre Nachrichten in Einfacher Sprache um einen eigenen WhatsApp-Kanal mit regelmäßigen Beiträgen.

Das Angebot richtet sich vor allem an Menschen, denen klassische Nachrichtensendungen sprachlich zu kompliziert sind. Dazu gehören beispielsweise Menschen mit Lern- oder Leseschwierigkeiten, kognitiven Einschränkungen und Menschen, die gerade Deutsch lernen.

Tagesschau in Einfacher Sprache direkt über WhatsApp

Die Redaktion von ARD-aktuell veröffentlicht künftig von Montag bis Freitag ausgewählte Nachrichtenbeiträge als Text im neuen WhatsApp-Kanal. Dazu gibt es jeweils einen Link zur vollständigen Ausgabe der „tagesschau in Einfacher Sprache“.

Die Beiträge erscheinen parallel zur jeweiligen Sendung. Zusätzlich informiert der Kanal über weitere Nachrichtenangebote der ARD in Leichter und Einfacher Sprache.

Das Format selbst gibt es bereits seit 2024. Die Nachrichten werden sprachlich vereinfacht aufbereitet, damit sie auch ohne komplizierte Formulierungen und lange Erklärungen verständlich bleiben.

Der neue Verbreitungsweg ist durchaus sinnvoll. Wer Nachrichten ohnehin über WhatsApp verfolgt, muss für diese Inhalte nicht erst gezielt eine Webseite oder Mediathek aufrufen. Allerdings handelt es sich um ausgewählte Beiträge und nicht um eine vollständige Nachrichtenausgabe direkt im Messenger.

ARD bündelt barrierearme Nachrichtenangebote

Parallel zum WhatsApp-Start hat die ARD eine neue Übersichtsseite eingerichtet. Dort werden die verschiedenen Nachrichtenangebote in Leichter und Einfacher Sprache zentral gesammelt.

Die Erweiterung ist Teil des ARD-Aktionsplans für barrierefreie Angebote. Gerade die zusätzliche Verbreitung über einen weitverbreiteten Messenger könnte dabei helfen, Menschen zu erreichen, die solche Nachrichtenangebote bisher gar nicht auf dem Schirm hatten.

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