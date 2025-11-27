IKEA BILRESA: Das kosten die neuen Matter-Fernbedienungen in Deutschland

IKEA bringt in Kürze 21 Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auf den Markt. Wir hatten bereits darüber berichtet. Bisher gab es weder Informationen zu den Preisen noch zur genauen Verfügbarkeit. Inzwischen hat IKEA damit begonnen, den Produktkatalog mit den neuen Produkten zu befüllen.

Über das Web ist das Ganze im IKEA Shop nicht abrufbar, aber ich habe das Ganze einfach mal mit in Schweden recherchierten Artikelnummern über das deutsche Shop&Go-Feature geprüft und immerhin die BILRESA Matter-Fernbedienungen gefunden. Diese werden mit AAA-Batterien betrieben und basieren auf dem offenen Matter-Standard, der kompatibel mit smarten Systemen von z. B. Amazon, Apple, Google, Homey oder Samsung ist.

Es gibt eine die BILRESA Fernbedienung mit zwei Tasten, die einzeln hierzulande 4,99 Euro kosten wird, sowie eine BILRESA Fernbedienung mit einer Button-Rad-Kombination, für die IKEA in Deutschland 6,99 Euro aufrufen wird. Beide Modelle kommen in verschiedenen Farben daher und sind demnach auch in farbigen Dreierpacks zu je 14,99 Euro bzw. 19,99 Euro verfügbar.

Das zeigt, dass die bisherigen „Leaks“ zu den EU-Preisen Quatsch waren. Wie erwartet, setzt IKEA hier äußerst günstige Anschaffungspreise in die Welt. Das dürfte dem System einen ordentlichen Schub geben. Sobald die Preise für weitere neue IKEA Matter-Produkte verfügbar sind, werden wir selbstverständlich im Blog darüber berichten.

In der Produktbeschreibung heißt es z.B.: