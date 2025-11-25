IKEA will mit neuen Lautsprechern ein „Statement“ setzen

IKEA bringt gerade nach und nach neue Lautsprecher auf den Markt und ist sicher noch nicht am Ende, denn nach der Partnerschaft mit Sonos, die man beendet hat, folgen jetzt neue Produkte. Dieses Mal jedoch schlechter und nur mit Bluetooth.

Zusammen mit Tekla Evelina Severin (Teklan) hat man zwei neue Lautsprecher in mehreren Formen, Farben und Größen vorgestellt. IKEA Solskydd ist rund und IKEA Kulglass geht erneut als Lampe durch. Beide sollen ein „Statement“ sein, so IKEA.

Es geht bei gut 80 Dollar los und hoch bis 140 Dollar, deutsche Preise haben wir allerdings noch nicht. Laut IKEA findet der globale Marktstart der neuen Speaker im Dezember 2025 statt, sie dürften also in den nächsten Tagen bei IKEA auftauchen.

Die Idee mit den Farbe ist ja ganz nett und es gibt Bluetooth und Spotify Tap, aber für mich kommt ein simpler Speaker eher nicht mehr ins Haus, denn es muss schon smart oder für Multiroom geeignet sein. Aber das ist jetzt eben der Weg von IKEA.