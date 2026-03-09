IKEA GRILLPLATS: Matter-Steckdose mit detaillierter Energiemessung im Überblick

Die neue IKEA-Steckdose GRILLPLATS liefert laut einem Home-Assistant-Screenshot elf detaillierte Messwerte zur Energieüberwachung.

IKEA hat mit der GRILLPLATS eine smarte Innensteckdose angekündigt, die das Matter-Protokoll (über Thread) unterstützt und damit in viele Smart-Home-Systeme integrierbar ist. Bisher war bekannt, dass das Gerät eine Energiemessfunktion besitzt. Wie detailliert diese ausfällt, zeigt nun ein Screenshot aus Home Assistant.

Das Gerät erfasst laut dem Screenshot ein ungewöhnlich breites Spektrum an elektrischen Größen. Neben der einfachen Wirkleistung misst die Steckdose auch Schein- und Blindleistung sowie jeweils drei verschiedene Stromvarianten. Zusätzlich wird ein laufender Energiezähler geführt. Dieser Funktionsumfang ist bei Steckdosen in dieser Preisklasse bisher unüblich.

IKEA GRILLPLATS: Was die Messwerte über angeschlossene Geräte verraten

Die Kombination aus Wirk-, Schein- und Blindleistung erlaubt Rückschlüsse auf die Art des angeschlossenen Verbrauchers. Während einfache Smart-Plugs meist nur die Wirkleistung erfassen, lassen sich mit Blindleistungswerten auch induktive Lasten wie Motoren oder Schaltnetzteile identifizieren.

Damit eignet sich die nur 8,99 Euro teure GRILLPLATS laut den verfügbaren Informationen nicht nur zur Verbrauchsmessung, sondern potenziell auch zur Geräteerkennung.

Aus meiner Sicht hebt sich die GRILLPLATS damit deutlich vom üblichen Angebot im Smart-Plug-Segment ab. Ob IKEA diesen Detailgrad auch in der eigenen Home-App zugänglich macht oder ob er nur über Matter-Plattformen wie Home Assistant nutzbar ist, bleibt abzuwarten.

Nachfolgend gibt es nochmal die Informationen von den Produktseiten der noch ausstehenden Geräte.

GRILLPLATS

[…] Mit dieser Steckdose können Sie auch Ihren Energieverbrauch im Blick behalten und Ihre täglichen Gewohnheiten anpassen, um Energie zu sparen. Verwenden Sie die IKEA Home smart App, eine Fernbedienung oder einen Bewegungssensor, um die Steckdose ein- oder auszuschalten. Sie können bis zu 10 Steckdosen an eine Fernbedienung oder einen Bewegungssensor anschließen.

Artikelnummer: 60604238

Preis: 8,99 €

TOFSMYGGA

Wetterfeste Steckdose für Außenbeleuchtung und andere Elektrogeräte. Steuerung per Fernbedienung, Bewegungssensor oder Smart Hub – und mit dem Hub können Sie auch Timer für das automatische Ein- und Ausschalten programmieren.

Artikelnummer: 10622065

Preis: 12,99 €

GRILLPLATS + BILRESA Bundle

Stellen Sie sich vor, eine gewöhnliche Lampe oder ein Haushaltsgerät zu Hause könnte zu einem intelligenten Produkt werden! Ganz einfach – verbinden Sie es nur mit dieser intelligenten Steckdose und steuern Sie das Produkt aus der Ferne. Basierend auf dem universellen Standard Matter.

Artikelnummer: 80620020

Preis: 12,00 €

Zu den Matter-Geräten bei IKEA →

