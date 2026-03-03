IKEA GRILLPLATS und TOFSMYGGA: Das kosten die neuen Matter-Steckdosen in Deutschland

IKEA hat kürzlich zahlreiche Matter-kompatible Smart-Home-Geräte für Licht, Sensoren und Steuerung auch auf den deutschen Markt gebracht. Zwei entscheidende Geräte stehen allerdings noch aus: GRILLPLATS und TOFSMYGGA.

Das dürfte sich in Kürze ändern. Die deutschen Preise für die neuen smarten Steckdosen liegen bereits vor. Über das Web sind die Informationen im IKEA Shop nicht abrufbar, aber ich habe die Produkte mit in Schweden recherchierten Artikelnummern über das deutsche Shop&Go-Feature geprüft und die neuen Geräte gefunden.

Alle Geräte basieren auf dem offenen Matter-Standard (Matter over Thread), der kompatibel mit smarten Systemen von z. B. Amazon, Apple, Google, Homey oder Samsung ist.

IKEA Matter-Steckdosen: Preise für Deutschland

Wie zu erwarten war, sind die neuen Matter-Steckdosen relativ günstig. Die Innensteckdose mit Energiemessung „GRILLPLATS” kostet 8,99 €. Das Outdoor-Gegenstück der Steckdose wird 12,99 € kosten. Zusätzlich wird es die Innensteckdose in Kombination mit einem BILRESA-Schalter für 12 Euro geben.

Nachfolgend gibt es einige Informationen von den Produktseiten.

GRILLPLATS

[…] Mit dieser Steckdose können Sie auch Ihren Energieverbrauch im Blick behalten und Ihre täglichen Gewohnheiten anpassen, um Energie zu sparen. Verwenden Sie die IKEA Home smart App, eine Fernbedienung oder einen Bewegungssensor, um die Steckdose ein- oder auszuschalten. Sie können bis zu 10 Steckdosen an eine Fernbedienung oder einen Bewegungssensor anschließen.

Artikelnummer: 60604238

Preis: 8,99 €

TOFSMYGGA

Wetterfeste Steckdose für Außenbeleuchtung und andere Elektrogeräte. Steuerung per Fernbedienung, Bewegungssensor oder Smart Hub – und mit dem Hub können Sie auch Timer für das automatische Ein- und Ausschalten programmieren.

Artikelnummer: 10622065

Preis: 12,99 €

GRILLPLATS + BILRESA Bundle

Stellen Sie sich vor, eine gewöhnliche Lampe oder ein Haushaltsgerät zu Hause könnte zu einem intelligenten Produkt werden! Ganz einfach – verbinden Sie es nur mit dieser intelligenten Steckdose und steuern Sie das Produkt aus der Ferne. Basierend auf dem universellen Standard Matter.

Artikelnummer: 80620020

Preis: 12,00 €

Bedenkt bitte: Bis zur offiziellen Verfügbarkeit ist nicht ausgeschlossen, dass IKEA die Preise noch einmal anpasst. Das ist in der Vergangenheit allerdings nicht passiert und daher relativ unwahrscheinlich.

Zu den Matter-Geräten bei IKEA

