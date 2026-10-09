IKEA: Das ist der ganz neue Wecker mit Qi

IKEA plant mit dem STENGRÖNSKA einen ganz neuen Wecker, der bisher zwar noch nicht in Deutschland zu finden ist, dafür aber schon in anderen Ländern als verfügbar gelistet ist. Wir gehen davon aus, dass es zeitnah zu uns kommen wird.

Preislich bewegen wir uns wohl bei knapp 30 Euro und es ist nicht einfach nur ein Wecker, auf der Rückseite gibt es auch einen USB C-Port mit 5 Watt, über den ihr ein Gerät laden könnt. Und oben ist eine Qi-Ladefläche, die mit 15 Watt auflädt.

Laut IKEA wird übrigens Qi 2.1 unterstützt, aber es gibt keine Magneten, also kein vollwertiges Qi 2. Was ich schade finde, denn bei mir liegt das iPhone in der Nacht auf einer Fläche mit Magneten. Optisch kein Highlight, aber eben sehr günstig.

Der IKEA STENGRÖNSKA kann euch wecken, er zeigt die Uhrzeit und das Datum und die Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Eine Snooze-Funktion (9 Minuten) gibt es auch. Die Artikelnummer lautet 30630413. Sobald wir mehr Details für Deutschland haben, reichen wir sie nach.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗