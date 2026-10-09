Zweites Apple Event am 27. Oktober bringt mehr Neuheiten

Apple hat zum ersten Apple Event am kommenden Dienstag geladen, wir wussten jedoch schon, dass im Oktober noch ein Event geplant ist und haben bereits auf den 27. Oktober getippt. Und das wird laut Mark Gurman auch der Tag sein.

Auf dem zweiten Event zeigt Apple laut Quelle das MacBook mit OLED und Touch, ein neues MacBook Pro (Basis) mit M6, einen neuen iMac mit M6 und man wird dort auch das iPad mini mit OLED vorstellen. Das war es dann mit Neuheiten.

Es ist also ein extrem vollgepackter Monat bei Apple, das iPhone Duo steht ja auch noch am 23. Oktober an, wobei ich vermute, dass die Produkte auf dem zweiten Event erst im November auf den Markt kommen. Weitere Ankündigungen sind für 2026 nicht mehr vorgesehen, es geht dann allerdings direkt Anfang 2027 weiter.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗