IKEA: Neue Smart Home-Produkte deuten sich an

IKEA wird wohl bald sein Portfolio rund um Smart Home ausbauen und plant neue Lichtstreifen mit Matter-Funktion. Offiziell sind diese bisher noch nicht, aber bei der FCC in den USA sind zwei Namen aufgetaucht: KLOLANKE und STYRSTRECK.

Dabei handelt es sich laut Beschreibung um smarte Neon-Lichtstreifen, die man flexibel (biegbar) anbringen kann. Technische Details oder einen Preis haben wir bisher noch nicht, da die Angaben von der US-Behörde und nicht IKEA stammen.

Ein Eintrag bei der FCC ist aber ein guter Hinweis, dass es bald losgeht, ich kann mir gut vorstellen, dass KLOLANKE und STYRSTRECK ein Teil des smarten Lineups für den Winter 2026 sind. Warten wir also mal den neuen IKEA-Katalog dafür ab.

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