Die Steam Machine von Valve hat ein massives Problem

Die Steam Machine ist keine Konsole, so Valve nach der Bekanntgabe der Preise am gestrigen Abend. Eine Konsole verkauft man oft mit Verlust und holt sich das Geld an anderer Stelle rein, Valve will aber Geld mit diesem kleinen Kasten verdienen.

Valve will mit der Steam Machine vielmehr gegen PCs antreten und mit SteamOS 3.8 kann man sich auch bald seine eigene Steam Machine bauen, so Pierre-Loup Griffais bei The Verge. Man arbeitet mit Nvidia und anderen Partnern, damit Nutzer ein gutes Erlebnis haben werden, man muss keine Kiste bei Valve selbst erwerben.

Steam Machine sollte günstiger sein

Mit einem Preis, der bei 1.039 Euro startet, wird es die Steam Machine dort auch sehr schwer haben, das Ziel waren wohl einst 700 bis maximal 800 Euro, wie IGN berichtet. Damit wäre die Steam Machine kein Selbstläufe gewesen, aber durchaus attraktiver, die Speicherkrise hat dieses Konzept von Valve allerdings vernichtet.

Erste Tests zeigen, dass eine vierstellige Summe grenzwertig für diese Hardware ist, eigentlich ist die Konsole (für mich ist es mehr Konsole als PC) zu teuer. Man bekommt für 900 Euro eine PS5 Pro und dort noch die Exklusivspiele. Und nicht nur das, im November kann man das meisterwartete Spiel der letzten Jahre zocken.

Die Steam Machine bleibt ein spannendes Produkt und ich hätte nichts gegen einen neuen Player im Couch-Gaming-Markt, Konkurrenz ist immer willkommen, aber ohne Subventionen, und wenn es nur 40 Euro sind, damit da wenigstens 999 Euro auf dem Zettel stehen (das hätte einen Effekt) wird es für Valve sehr schwierig.

In den ersten Tests kommt die Steam Machine durchaus passabel an, aber so gut wie alle kritisieren den hohen Preis. Diesen kann man einfach nicht schönreden.

Im Sommer und zweiten Halbjahr gehe ich davon aus, dass Valve die Produktion so eingeschränkt hat, dass man die Verfügbarkeit künstlich knapp hält, damit es so wirkt, als müsse man sich bemühen, um eine Steam Machine zu bekommen. Sowas ist das 1×1, wenn ein neues Produkt für die Leistung eigentlich etwas zu teuer ist.

Es weckt Begehrlichkeit, die Angst, doch etwas zu verpassen.

Doch Valve wird sicher andere Ziele und Ambitionen für die Steam Machine haben, spannend wird also 2027 und wie sich die Konsole dann entwickelt. Wird sie doch ein Erfolg? Oder folgt sie der ersten Steam Machine, die damals gescheitert ist?

Ich glaube nicht, dass die Steam Machine an den Erfolg des Steam Deck anknüpfen kann, vor allem, wenn es kein Exklusivspiel wie Half-Life 3 geben sollte. Die Idee von Valve ist spannend, für die Zielgruppe der Couch-Gamer jedoch viel zu teuer.

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