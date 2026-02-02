IKEA rabattiert sein Gaming-Sortiment

Das Möbelunternehmen IKEA senkt im Februar die Preise für Teile seines Gaming-Sortiments und bewirbt eine zeitlich begrenzte Rabattaktion.

IKEA hat eine befristete Preisaktion für sein Gaming-Sortiment gestartet. Der Aktionszeitraum läuft noch bis zum 28. Februar 2026. In diesem Zeitraum sind ausgewählte Produkte aus dem Bereich Gamingmöbel und Zubehör vergünstigt zu haben.

Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Gaming-Sortiment unter anderem Gamingschreibtische, Gamingstühle sowie ergänzendes Zubehör. Die Möbel seien laut IKEA auf ergonomische Nutzung ausgelegt und speziell auf die Anforderungen von Gamern abgestimmt. Gleichzeitig sollen sie sich optisch in bestehende Wohnkonzepte integrieren lassen.

IKEA Gaming-Sortiment mit Mitgliederaktion

Die Preisreduzierung ist an eine Mitgliedschaft gebunden. Das Angebot gilt ausschließlich für Mitglieder von IKEA Family sowie für Teilnehmer des IKEA Business Network.

Laut Unternehmensangaben können Mitglieder im Rahmen der Aktion bis zu 25 Prozent sparen. Wer noch kein Mitglied bei IKEA Family ist, kann sich hier kostenfrei anmelden.

Überblick zur Aktion

Aktionszeitraum vom 1. bis 28. Februar

Rabatt von bis zu 25 Prozent

Gültig für IKEA Family und Business Network Mitglieder

Teil der Aktion sind Gamingmöbel und Zubehör

Zur Gaming-Aktion bei IKEA →

Alle Aktionen bei IKEA im Februar 2026 (Klicken zum Anzeigen)

01.02.–28.02.: Mehr Komfort für dich. Spare bis zu 15 Prozent bei JÄTTEBO Sofas

01.02.–28.02.: Ordnung zum Vorteilspreis. Spare bis zu 30 Prozent auf IKEA 365+ Vorratsbehälter und EKLATERA Dosen

01.02.–28.02.: Stil trifft Stauraum. Alle Kommoden jetzt bis zu 25 Prozent günstiger

01.02.–28.02.: Spare mit jedem Stuhl. Jetzt bis zu 20 Prozent auf alle Esszimmerstühle

01.02.–28.02.: Angebot für Detailverliebte. Spare bis zu 25 Prozent auf ausgewählte Kleideraufbewahrung

01.02.–28.02.: Dein neuer Lieblingsplatz wartet. Alle Sessel jetzt bis zu 20 Prozent reduziert

01.02.–28.02.: Oben schlafen, unten verstauen. Spare bis zu 25 Prozent bei allen Bettgestellen mit Aufbewahrung

01.02.–28.02.: 25 Prozent günstiger zocken. Das Gaming-Sortiment ist im Sparmodus

01.02.–28.02.: Reduziert im Design, groß im Alltag. Spare 5 Euro bei allen FÄRGKLAR Service

01.02.–28.02.: Für Momente, die klingen. Spare bis zu 40 Prozent bei allen DYRGRIP Gläsern

10.01.–22.02.: Badezimmer auffrischen und sparen. Bis zu 150 Euro Rabatt auf Badezimmermöbel, badtaugliche Beleuchtung und Spiegel für IKEA Family und Business Network Mitglieder, abhängig vom Einkaufswert

31.01.–28.03.: Der ideale Moment für deine Traumküche. Coupon-Aktion für IKEA Family und Business Network Mitglieder beim Küchenkauf ab 2.500 Euro mit bis zu 1.000 Euro maximalem Couponwert

