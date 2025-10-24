News

IKEA überrascht mit Bett für euer Smartphone

IKEA hat die „Phone Sleep Collection“ vorgestellt, die es noch nicht in Deutschland gibt, die aber eine interessante Idee mitbringt. Man bietet ein kleines Bett mit NFC an, in das ihr am Abend euer Smartphone legen könnt. IKEA will euch helfen, dass ihr weniger Zeit mit Doomscrolling vor dem Schlafen verbringt – mit Gutscheinen.

Der verbaute NFC-Chip hat eine Funktion, denn legt man das Smartphone in das Bett, dann startet sich eine App von IKEA, die nur dann die Zeit misst, wenn euer Smartphone im Bett liegen bleibt. Und nach einer Woche mit jeweils 7 Stunden Schlaf pro Nacht gibt es einen Gutschein für den Einkauf in einem IKEA Store.

Bisher gibt es das kleine Bett nur bei IKEA UAE und nur bei einem Einkauf in einem Store ab einem gewissen Einkaufswert. Es war als kleine Promo-Aktion gedacht, die aber gerade die Runde macht und die Marketingabteilung denkt sicher schon nach, ob man das global startet. Eine durchaus nette Idee, wenn man Probleme damit hat.

