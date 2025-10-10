In eigener Sache: mobiFlip Newsticker verbessert

Als kleines Goodie für unsere Stammleser haben wir unseren Newsticker verbessert. Dieser bietet nun Filter und kommt mit weniger Anzeigen.

Bereits seit vielen Jahren könnt ihr unsere aktuellsten Beiträge nicht nur über unsere Startseite ansurfen, sondern auch über unseren Newsticker. Diesen haben wir aktuell umgebaut bzw. optimiert. Gerade Stammleser bzw. langjährige Leser sollen von der Anpassung profitieren.

Zunächst einmal gibt es zwei neue Filter, die der Besucher nach Belieben aktivieren kann. Eure Auswahl sollte per lokalem Cookie gespeichert werden. Zum einen lässt sich eine kompakte Ansicht aktivieren, für alle, die gerne extrem schnell einen Überblick hätten, ohne Bilder und Details.

Und zum anderen lässt sich ein Mobilitäts-Filter aktivieren. Dieser blendet alle Beiträge der Kategorie „Mobilität“ aus. Im Laufe der Jahre haben wir „alles rund ums (Elektro)Auto“ zusätzlich ins Themenspektrum aufgenommen, das interessiert aber nicht jeden.

Mit diesem Mobilitäts-Filter ist der Themenmix also quasi wie zuvor, die Beitragsanzahl aber natürlich auch geringer. Am Ende der Seite steht in einem Hinweis, wie viele Beiträge der Filter ausgeblendet hat.

So guter Letzt haben wir auch sämtliche Werbeanzeigen aus der Beitragsliste des Tickers beseitigt. Auch das soll dabei helfen, schnell einen Überblick zu erhalten.

Was ist zuletzt bei mobiFlip noch so passiert? Wir sind auf einen neuen Server umgezogen, haben zahlreiche Anpassungen an der Seite vorgenommen, damit wurde der Blog unter anderem „Adblock-freundlicher“ und für mobiFlip Plus gibt es inzwischen eine gratis Probemitgliedschaft.

Hier könnt ihr unseren Newsticker aufrufen.