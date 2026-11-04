In eigener Sache: Wir haben die Kommentar-Abos überarbeitet

Wir haben die Kommentar-Abonnements auf mobiFlip technisch vollständig überarbeitet. Die Funktion, mit der ihr euch per E-Mail über neue Kommentare oder Antworten informieren lassen könnt, bleibt bestehen. Im Hintergrund läuft jetzt allerdings eine neu entwickelte Lösung.

Der bisherige technische Unterbau war in die Jahre gekommen und wurde deshalb ersetzt. Dabei haben wir besonderen Wert auf Sicherheit, Datenschutz und eine möglichst schlanke Umsetzung gelegt.

Was ändert sich für euch?

Wenn ihr einen Kommentar auf mobiFlip schreibt, könnt ihr weiterhin auswählen, ob ihr über alle neuen Kommentare zu einem Beitrag oder ausschließlich über Antworten auf eure eigenen Kommentare informiert werden möchtet. Natürlich könnt ihr auch ganz auf Benachrichtigungen verzichten (das ist die Standardeinstellung).

Auch die neue Lösung setzt weiterhin auf das datenschutzfreundliche Double-Opt-in-Verfahren. Wer ein Kommentar-Abonnement abschließt, muss dieses zunächst über einen Link in einer Bestätigungs-E-Mail aktivieren. Erst danach werden Benachrichtigungen verschickt. So verhindern wir, dass fremde E-Mail-Adressen ohne Zustimmung für Kommentar-Benachrichtigungen angemeldet werden.

Bestehende Abonnements könnt ihr über die entsprechende Verwaltungsfunktion einsehen, anpassen und bei Bedarf abbestellen. Auch in den Benachrichtigungs-E-Mails findet ihr die entsprechenden Links.

Alte Abonnements wurden bereinigt

Im Zuge der Umstellung haben wir auch unsere Datenbank aufgeräumt. Insgesamt wurden 24.448 veraltete Abonnement-Einträge gelöscht. Dazu gehören insbesondere Abos, deren Laufzeit bereits überschritten war, sowie nicht rechtzeitig bestätigte Anmeldungen.

Künftig gelten klare Fristen: Bestätigte Kommentar-Abonnements laufen nach 365 Tagen automatisch ab. Nicht bestätigte Anmeldungen werden nach sieben Tagen entfernt.

Die Bereinigung erfolgt automatisch im Hintergrund. Damit vermeiden wir, dass nicht mehr benötigte Abonnementdaten dauerhaft gespeichert bleiben.

Bestehende, noch gültige Abonnements bleiben erhalten. Wer weiterhin Benachrichtigungen erhält, kann diese jederzeit abbestellen.

Mehr Datenschutz und Sicherheit

Die neue Lösung beschränkt sich bewusst auf die Funktionen, die wir tatsächlich benötigen. Für neue Abonnements ist eine Bestätigung per E-Mail erforderlich. Auch Änderungen an bestehenden Abonnements werden entsprechend abgesichert.

Die automatische Löschung abgelaufener Einträge sorgt außerdem dafür, dass personenbezogene Daten nicht länger als für diesen Zweck vorgesehen gespeichert bleiben.

Gleichzeitig haben wir den technischen Unterbau modernisiert und die Verwaltung der Abonnements vereinfacht. Für euch ändert sich an der grundsätzlichen Nutzung wenig, im Hintergrund ist die Funktion aber deutlich aufgeräumter.

Funktioniert alles wie gewohnt?

Wir haben die neue Kommentar-Abo-Funktion ausführlich getestet. Trotzdem kann es bei einer größeren technischen Umstellung vorkommen, dass sich im Alltag noch ein Fehler zeigt.

Falls ihr Probleme bei der Anmeldung, beim Empfang von Benachrichtigungen oder beim Abbestellen eines Abonnements bemerkt, freuen wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren oder per E-Mail.

Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Feedback!

PS: Plus-Mitglieder erhalten in ihrem persönlichen Bereich zusätzlich eine Liste ihrer kommentierten Beiträge, unabhängig von den Benachrichtigungen per E-Mail.

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