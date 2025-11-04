ING App-Update mit Preis-Alarm und Wero-Erweiterung
ING Deutschland App 8.43.1 erschien am 3. November 2025 und bringt neue Funktionen für Wertpapiernutzer und Gemeinschaftskonten.
Mit dem jüngsten Update erweitert die ING ihre iOS-App um einen Preis-Alarm für Wertpapiere. Nutzer können nun Benachrichtigungen erhalten, sobald festgelegte Kursgrenzen erreicht werden. Nach Angaben des Entwicklers soll diese Funktion dabei helfen, Marktbewegungen schneller zu verfolgen und auf Veränderungen zu reagieren.
Neue Optionen für Gemeinschaftskonten
Darüber hinaus unterstützt die App ab Version 8.43.1 jetzt auch den Wero-Bezahldienst für Gemeinschaftskonten. Damit lassen sich laut ING künftig Überweisungen und Zahlungen über mehrere Kontoinhaber hinweg einfacher organisieren.
Neben den neuen Funktionen enthält das Update zudem mehrere Fehlerbehebungen und technische Optimierungen.
Wesentliche Änderungen laut Changelog:
- Preis-Alarm für Wertpapiere mit Push-Mitteilungen
- Wero-Funktion nun auch für Gemeinschaftskonten
- Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen
