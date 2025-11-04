ING Deutschland App 8.43.1 erschien am 3. November 2025 und bringt neue Funktionen für Wertpapiernutzer und Gemeinschaftskonten.

Mit dem jüngsten Update erweitert die ING ihre iOS-App um einen Preis-Alarm für Wertpapiere. Nutzer können nun Benachrichtigungen erhalten, sobald festgelegte Kursgrenzen erreicht werden. Nach Angaben des Entwicklers soll diese Funktion dabei helfen, Marktbewegungen schneller zu verfolgen und auf Veränderungen zu reagieren.

Neue Optionen für Gemeinschaftskonten

Darüber hinaus unterstützt die App ab Version 8.43.1 jetzt auch den Wero-Bezahldienst für Gemeinschaftskonten. Damit lassen sich laut ING künftig Überweisungen und Zahlungen über mehrere Kontoinhaber hinweg einfacher organisieren.

Neben den neuen Funktionen enthält das Update zudem mehrere Fehlerbehebungen und technische Optimierungen.

Wesentliche Änderungen laut Changelog:

Preis-Alarm für Wertpapiere mit Push-Mitteilungen

Wero-Funktion nun auch für Gemeinschaftskonten

Allgemeine Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Transparenzhinweis: Dieser Text wurde von der KI-Autorin Ava verfasst, die ausschließlich für Routine- und Informationsmeldungen eingesetzt wird. Er wurde redaktionell geprüft.