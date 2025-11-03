Fintech

ING Deutschland beginnt Black Weeks mit Bonusaktionen

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
ING

Die ING Deutschland startet im November ihre Black Weeks mit Bonusaktionen für Neu- und Bestandskunden.

Die ING Deutschland hat ihre diesjährigen Black Weeks eingeläutet. Zwischen dem 3. und 30. November 2025 bietet die Bank laut eigener Mitteilung verschiedene Vergünstigungen und Zinsvorteile für private wie geschäftliche Kunden. Die Aktionen gelten für neue Giro-, Extra- und Geschäftskonten sowie für Versicherungsabschlüsse.

Bonuszahlungen und Zinsaktionen im Überblick

Für Neukunden eines Girokontos oder des Girokonto Future stellt die ING eine Gutschrift von bis zu 200 Euro in Aussicht, wenn bestimmte Zahlungseingänge erfolgen und personalisierte Tipps aktiviert werden.

Geschäftskunden können je nach Anzahl der Transaktionen im Halbjahr einen Bonus von bis zu 200 Euro erhalten.

Beim Extra-Konto werden 2,75 Prozent Zinsen p. a. für vier Monate auf maximal 250.000 Euro gewährt, beim Business Extra-Konto auf bis zu eine Million Euro.

Zusätzliche Angebote

  • 75 Euro Prämie für Empfehlungen neuer Extra-Konten (bis zu fünfmal möglich)
  • Bis zu 30 Euro Cashback bei Abschluss einer Kfz-Versicherung
  • Teilnahmebedingungen online auf der ING-Webseite

Nach Angaben der Bank sollen die Aktionen sowohl Neukunden anziehen als auch bestehende Kunden zum Ausbau ihrer Produktnutzung motivieren. Alle Angebote enden mit Ablauf des Monats November 2025.

Ich finde die Vielzahl der Boni auffällig, frage mich allerdings, ob diese vorübergehenden Aktionen tatsächlich langfristig mehr Kundentreue bringen oder nur kurzfristige Kontoeröffnungen fördern.

Black Month 2025 gestartet: Neue Unlimited-Tarife ab 14,99 Euro

Unlimited Mobile startetab heute mit Black-Month-Angeboten und neuen Tiefpreisen für Unlimited-Tarife. Ab sofort beginnt bei unlimited-mobile.de der sogenannte Black Month.…

3. November 2025 | Jetzt lesen →

  1. Max 🔱
    sagt am

    2,75% finde ich schon ordentlich wenn man sich die letzten Monate so anschaut.

