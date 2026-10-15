Fintech

ING-Chef zum Altersvorsorgedepot: „Der Preis ist nicht alles“

René Hesse
Von
4 Kommentare
ING

Die ING Deutschland plant zwei Altersvorsorgedepots und betont, dass bei der neuen staatlich geförderten Vorsorge nicht nur der Preis zählt.

ING-Chef Lars Stoy sieht in der Reform eine große Chance für die private Altersvorsorge. Besonders interessant sind seine Aussagen zum bereits laufenden Preiswettbewerb. Niedrige Kosten seien für Sparer zwar vorteilhaft, doch Stoy setzt weitere Schwerpunkte.

ING-Chef Lars Stoy über Kosten und Angebote beim Altersvorsorgedepot

Lars Stoy CEO @ ING Germany

In einem aktuellen LinkedIn-Beitrag erklärt Stoy mit Blick auf die langfristige Geldanlage:

Aber der Preis ist nicht alles. Gerade bei einem Produkt, das 20 oder 30 Jahre läuft, bin ich überzeugt, dass die konkrete Ausgestaltung und das Vertrauen im Fokus stehen müssen. Und das Kundenerlebnis muss passen.

Das lässt aufhorchen. Während Anbieter wie Trade Republic mit besonders günstigen Konditionen beim Altersvorsorgedepot punkten wollen, betont die ING ausdrücklich andere Qualitätsmerkmale. Ob sich das später auch in höheren Gebühren niederschlägt, ist allerdings offen. Konkrete Preise nennt Stoy nicht.

Die ING bereitet zwei unterschiedliche Angebote vor:

  • Ein Relax-Depot für Kunden, die ihre Geldanlage anhand ihrer Risikovorgaben ausrichten lassen möchten.
  • Ein selbst verwaltetes Depot für Anleger, die ihre Anlageentscheidungen eigenständig treffen wollen.

Beide Varianten sollen einen möglichst einfachen Zugang zur staatlich geförderten Altersvorsorge ermöglichen. Ab 2027 sollen Sparer die Renditechancen des Kapitalmarkts mit staatlichen Zulagen nutzen können.

Stoy fordert außerdem eine bessere Finanzbildung, die auch in den Schulplänen verankert werden müsse. Die private Vorsorge könne die gesetzliche und betriebliche Rente ergänzen, aber nicht ersetzen.

Für mich ist vor allem die Positionierung beim Preis interessant. Die ING muss nicht zwingend das günstigste Angebot machen. Bei einem Anlagehorizont von mehreren Jahrzehnten können allerdings selbst kleine Gebührenunterschiede erhebliche Auswirkungen auf das angesparte Vermögen haben. Deshalb wird sich die Qualität der beiden Angebote auch an ihren tatsächlichen Kosten messen lassen müssen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

Fintech · 12. Oktober 2026

Altersvorsorgedepot: Ein wichtiger Teil der Rentenreform wackelt

Das staatlich organisierte Standarddepot zur neuen Altersvorsorge verzögert sich und könnte möglicherweise ganz entfallen. Ab Januar 2027 soll das Altersvorsorgedepot… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 4 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Peter 👋
    sagt am

    Ich finde es schon witzig, wie er um die Kosten herrumschwadroniert.

    Antworten
    1. Valentin ☀️
      sagt am zu Peter ⇡

      Das ist gezielte Öffentlichkeitsarbeit, dass man schon mal seinen Standpunkt setzt, bevor man die Kosten endgültig verkündet. Kostenfrei wirds nach den Aussagen nicht, da bin ich ziemlich sicher.

      Antworten
  2. RoyBer 🏅
    sagt am

    Wenn die ING wirklich Gebühren für dieses AV Depot verlangen sollte, wird das ein absoluter Rohrkrepierer. Bei Trade Republic knallen die Sektkorken.

    Antworten
    1. Mårtiň 💎
      sagt am zu RoyBer ⇡

      Noch gibt es ja keine Informationen zu den Kosten, allerdings lässt der Aufbau des gesamten Interviews schon vermuten, dass die ING kein komplett kostenloses AV Depot anbieten wird. 🫥

      Antworten

Mehr entdecken
Elektroautos legen kräftig zu: Der deutsche Automarkt verändert sich
15.10.26 · Mobilität
EDEKA smart verdoppelt das Datenvolumen bei einem seiner günstigsten Tarife
15.10.26 · Tarife
Revolut stellt Gebühren für internationale Überweisungen um
15.10.26 · Fintech
Tesla hat sehr große Pläne für Deutschland
15.10.26 · Mobilität
Frühstartrente: Finanzausschuss stimmt staatlicher Förderung zu
14.10.26 · Fintech
Bundesregierung prüft Regeln gegen suchtförderndes Social-Media-Design
15.10.26 · Gesellschaft
Apple Event am 27. Oktober: Die Einladungen gehen raus
15.10.26 · Events
ING legt beim Tagesgeld nach: Bis zu 3,75 Prozent sind drin
14.10.26 · Fintech
Philips Hue verspricht bis zu 25 % Rabatt beim Halloween-Sale 2026
15.10.26 · Smart Home
Vivid und Wise starten Partnerschaft für Auslandszahlungen
14.10.26 · Fintech
Du bist hier: ING
mobiFlip / News / Fintech / ING-Chef zum Altersvorsorgedepot: „Der Preis ist nicht alles“