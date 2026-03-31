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ING Deutschland stellt Rechnungsmanager im Geschäftskonto vor

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Die ING Deutschland stellt mit dem Rechnungsmanager eine integrierte Lösung zur Vereinfachung von Buchhaltung und Finanzübersicht bereit.

Unternehmer, Freiberufler und Gründer mit ING Geschäftskonto können laut der Bank Belege per Foto erfassen, Rechnungen im eigenen Design erstellen und Zahlungen sowie Einnahmen über ein Dashboard in Echtzeit überwachen.

Dies soll den Überblick über die Liquidität verbessern und den administrativen Aufwand reduzieren. Zudem werden Dokumente rechtssicher gespeichert und können direkt an die Steuerberatung übermittelt werden.

Funktionen und Vorteile des Rechnungsmanagers im Überblick

Automatisierung und zentrale Verwaltung

Wesentliche Funktionen des Rechnungsmanagers:

  • Erstellung und Verwaltung von Rechnungen im eigenen Design
  • Automatische Auswertungen für Monats- und Quartalsberichte
  • Direkte Vorbereitung für den Jahresabschluss
  • Mehrsprachige Nutzung und einfache Bedienbarkeit

Laut ING Deutschland ist der Rechnungsmanager ohne zusätzliche Kosten im Geschäftskonto enthalten und soll Nutzern helfen, Finanzprozesse zu bündeln und schneller zu bearbeiten. Interessierte können sich bei einem Neuabschluss bis zum Ende des zweiten Quartals einen Bonus von bis zu 200 Euro sichern.

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