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Revolut lockt Neukunden jetzt mit 4,25 Prozent Zinsen

René Hesse
Von

Das Fintech Revolut bietet Neukunden in Deutschland vier Monate lang 4,25 Prozent Zinsen pro Jahr auf Tagesgeld.

Die Aktion gilt für Guthaben bis 25.000 Euro. Nach der Registrierung bleibt einen Monat Zeit, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen. Die Zinsen werden täglich gutgeschrieben. Eine Mindesteinlage oder Kündigungsfrist gibt es nicht.

Revolut knüpft 4,25 Prozent Zinsen an Bedingungen

Nach einer 30-tägigen Schonfrist müssen Kunden innerhalb von 30 Tagen mindestens drei Kartenzahlungen über jeweils mindestens 5 Euro tätigen. Andernfalls fällt der Zinssatz auf den regulären Satz des jeweiligen Revolut-Tarifs zurück.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Neu eröffnete Tagesgeldkonten werden zudem bei der Deutschen Bank geführt und unterliegen der deutschen gesetzlichen Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Über diese Umstellung hatten wir bereits berichtet.

Ich finde die 4,25 Prozent für Neukunden durchaus attraktiv. Entscheidend ist aber, die Bedingungen und das Ende der viermonatigen Aktion im Blick zu behalten. Gerade bei höheren Guthaben lohnt sich danach erneut ein Vergleich.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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