ING integriert Apple Pay und Google Pay ins Geschäftskonto

Die ING ermöglicht ab sofort mobiles Bezahlen mit dem Geschäftskonto über Apple Pay und Google Pay.

Die ING hat die Unterstützung von Apple Pay und Google Pay für ihr Geschäftskonto freigeschaltet. Kunden können damit Zahlungen mit ihrer hinterlegten Geschäftskarte direkt über kompatible Smartphones und Smartwatches durchführen.

Die Funktion steht seit heute zur Verfügung. Mit der Integration der beiden mobilen Bezahldienste erweitert die Bank die Einsatzmöglichkeiten ihres Geschäftskontos im geschäftlichen Alltag.

Neue Funktionen und verlängerte Aktion für das ING Geschäftskonto

Neben der Einführung der mobilen Bezahllösungen hat die ING auch ihre aktuelle Neukundenaktion für das Geschäftskonto (und Privatkonto) verlängert. Demnach können Kunden noch bis zum 31. Juli 2026 eine Gutschrift von bis zu 200 Euro erhalten, sofern die jeweiligen Teilnahmebedingungen erfüllt werden.

Darüber hinaus bleibt das Geschäftskonto in den ersten sechs Monaten kostenfrei nutzbar. Für Gründer bietet die Bank weiterhin eine verlängerte kostenfreie Phase von insgesamt zwölf Monaten an.

Ich halte die Unterstützung von Apple Pay und Google Pay für eine sehr sinnvolle Ergänzung, weil mobiles Bezahlen inzwischen für viele Selbstständige und Unternehmen zum geschäftlichen Alltag gehört

Zum ING Geschäftskonto →

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