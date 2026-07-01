ING verlängert Girokonto-Prämie und Tagesgeld-Zinsangebot

Die ING verlängert ihre 200-Euro-Prämienaktion für das Girokonto bis zum 31.07.2026 und ergänzt neue Nutzungsbedingungen.

Die Bank setzt damit die zeitlich begrenzte Aktion für Neukunden fort und kombiniert sie weiterhin mit einem befristeten Zinsangebot für das Extra-Konto.

Demnach bleibt eine Verzinsung von 3,20 % p. a. für vier Monate auf Guthaben bis 250.000 Euro bestehen, während die Aktion für Direkt-Depot und Direkt-Depot Junior regulär zum 30.06. endete.

Laut Angaben der Bank wurden die Bedingungen für die Prämienzahlung beim Girokonto leicht angepasst. Voraussetzung ist unter anderem mindestens ein Login in die ING-App mit den eigenen Zugangsdaten ab dem 01.07.2026, bei Gemeinschaftskonten für jeden Kontoinhaber separat.

Hinzu kommen zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge innerhalb der ersten vier Monate nach Kontoeröffnung.

ING Girokonto Aktion und Extra-Konto Konditionen im Überblick

Voraussetzungen für die 200-Euro-Prämie

Eröffnung eines ersten Girokontos oder Girokonto Future bis 31.07.2026

Mindestens ein Login in die ING App erforderlich

Zwei monatliche Geldeingänge in den ersten vier Monaten

1.000 Euro Geldeingang ab 28 Jahren oder 700 Euro unter 28 Jahren

Beim Extra-Konto erhalten Neukunden laut Bank 3,20 % p. a. für vier Monate auf Einlagen bis 250.000 Euro. Für höhere Beträge sowie weitere Extra-Konten gilt ein variabler Zinssatz von 0,75 % p. a. Die übrigen Rahmenbedingungen der Aktion bleiben unverändert und sind an die jeweilige Kontoeröffnung gebunden.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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