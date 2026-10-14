Fintech

ING legt beim Tagesgeld nach: Bis zu 3,75 Prozent sind drin

René Hesse
Von
ING (KI)

Die ING erhöht ab dem 14. Oktober 2026 die Tagesgeldzinsen für das erste Extra-Konto von 3,20 auf 3,50 Prozent pro Jahr.

Der neue Zinssatz gilt für vier Monate und für Guthaben bis zu 250.000 Euro. Damit verbessert die Direktbank ihre bisherige Aktion um 0,30 Prozentpunkte. Nach Ablauf des Aktionszeitraums greift der reguläre variable Zinssatz von derzeit 0,75 Prozent pro Jahr.

ING Extra-Konto: Bis zu 3,75 Prozent Tagesgeldzinsen

Neben dem erhöhten Tagesgeldzins bietet die ING weiterhin eine separate Aktion in Verbindung mit ihrem Girokonto an. Wer ein Girokonto eröffnet und gleichzeitig sein erstes Extra-Konto einrichtet, kann sich einen Sonderzins von 3,75 Prozent pro Jahr für vier Monate sichern.

Voraussetzung für dieses Angebot ist, dass der Kunde in den vergangenen zwölf Monaten kein Extra-Konto bei der ING geführt hat. Der höhere Zinssatz liegt damit nochmals 0,25 Prozentpunkte über der regulären Tagesgeldaktion.

Die aktuellen Konditionen im Überblick:

Die zeitliche Begrenzung sollte man bei beiden Angeboten berücksichtigen. Wer beispielsweise 10.000 Euro für vier Monate zu 3,50 Prozent anlegt, erhält rechnerisch rund 117 Euro Zinsen vor Steuern. Bei 3,75 Prozent wären es etwa 125 Euro.

Die ING macht ihr Tagesgeld damit kurzfristig attraktiver. Für Sparer lohnt sich allerdings der Blick über die ersten vier Monate hinaus, denn der reguläre Zinssatz fällt anschließend deutlich niedriger aus. Wer sein Geld länger parken möchte, sollte deshalb nicht allein nach dem Aktionszins entscheiden.

Zum ING-Tagesgeld →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.


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