ING macht Echtzeit-Überweisungen zum Standard

ING

Die ING Deutschland erweitert ihr Angebot deutlich und führt schrittweise neue digitale Zahlungs- und Bankingfunktionen ein.

Die ING Deutschland hat im Geschäftsjahr 2025 ihr Produktangebot ausgebaut und mehrere Neuerungen angekündigt, die vor allem auf digitales Banking und jüngere Zielgruppen abzielen. Nach Unternehmensangaben wuchs die Zahl der sogenannten „Mobile Primary Customers“ auf 2,9 Millionen. Parallel wurden neue Konten, Depots und Zahlungsfunktionen eingeführt oder vorbereitet.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf neuen Zahlungsdiensten. Seit August 2025 ist das europäische Bezahlsystem WERO in der ING-App für grenzüberschreitende Echtzeit Peer-to-Peer-Überweisungen verfügbar. Bis Jahresende wurden laut ING mehr als 500.000 Wallets aktiviert. Ab dem zweiten Quartal 2026 sollen mit WERO auch Zahlungen im Onlinehandel möglich sein.

Echtzeit-Überweisungen und neue Banking Funktionen

Ab Februar 2026 will die ING Deutschland SEPA-Überweisungen standardmäßig in Echtzeit ausführen. Ebenfalls angekündigt sind eine neue Charge Kreditkarte sowie erweiterte Investmentmöglichkeiten. Kunden können dann unter anderem ab 1.000 Euro ohne Ordergebühr in Krypto-ETNs investieren und entsprechende Sparpläne nutzen.

Geplante Neuerungen im Überblick

  • SEPA-Echtzeit-Überweisungen ab Februar 2026 als Standard
  • WERO-Zahlungen im Onlinehandel ab 2026
  • Neue Charge-Kreditkarte
  • Krypto-ETNs mit Sparplanfunktion

Parallel arbeitet die ING an stärker personalisierten Angeboten für vermögendere Kunden sowie an einer weiteren Digitalisierung ihrer Prozesse. Laut Unternehmensangaben sollen Kontoeröffnungen, Kreditanträge und Services zunehmend vollständig digital ablaufen.

